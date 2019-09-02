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    Экс-девушка принца Гарри вышла замуж: фото со свадьбы

    • Розсилка
    Экс-девушка принца Гарри вышла замуж: фото со свадьбы
    instagram.com/m_weddings

    Популярная британская певица Элли Голдинг и артдилер Каспар Джоплинг поженились

    32-летняя артистка, которая является бывшей девушкой принца Гарри, устроила потрясающую свадьбу. Элли Голдинг обменялась клятвами с Каспаром Джоплингом в Йоркском соборе, что в Великобритании. 

    А вот праздничная вечеринка с участием американских звезд и представителей королевской семьи состоялась в замке Говард.

    К алтарю Элли Голдинг пошла в потрясающем платье от бренда Chloe. Наряд невесты был сшит из шелка, а на нем виднелась ручная вышивка бисером. Певица выбрала узоры розы, являющиеся символом графства Йоркшир. 

    В западных СМИ предположили, что Элли Голдинг мечтала о свадьбе с принцем Гарри и на собственной церемонии учла многие детали, важные для королевской семьи.

    В частности, наряд невесты был очень скромным и имел скрытые символы, которыми она указывала на свою любовь и уважение к Великобритании. А вот на фате Элли едва виднелись ее инициалы и жениха, что умилило всех гостей праздника.

    На сказочную церемонию пришлм многие звездные гости. Так, на свадьбе Элли Голдинг и Каспара Джоплинга журналисты увидели Кэти Перри с Орландо Блумом, певца Джеймса Бланта с женой, Сиенну Миллер, принцесс Беатрис и Евгению.

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    В то же время герцоги Сассекские отказались от приглашения певицы, поэтому ни принц Гарри, ни Меган Маркл не были на церемонии.


    Джерело: 24tv.ua

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