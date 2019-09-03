Фотограф организовал выставку под водой, чтобы привлечь внимание к проблеме загрязнения океана



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Фото: Plastic ocean

Фотограф показал портреты 24 людей, утопающих в пластике

В США фотограф организовал выставку работ под водой. Таким образом он хотел привлечь внимание людей к проблеме загрязнения океана.

«Венский фотограф Андреас Франке устроил выставку под водой «Пластиковый океан», чтобы повысить уровень осведомленности с загрязнением океана отходами из пластика», – говорится в сообщении.

Подводная выставка, котрая была доступна каждому смельчаку, который спустился на глубину от 40 до 50 метров, состояла из 24 портреты людей, утопающие в море из пластика.

«Пластиковый океан» экспозиционировали под водой у побережья Флориды, дайверы со всего мира были приглашены посетить выставку.

Сейчас портреты готовят к наземной экспозиции.

Напомним, в последние годы в Украине все чаще поднимают проблему ответственной сортировки мусора из-за того, что объемы выброшенного пластика, стекла и прочих отходов исчисляются миллионами тонн. Из одного только Киева ежесуточно вывозят 150 машин бытовых отходов.

В мае вступил в силу закон о ЖКУ с современными нормами сортировки мусора не только для тех, кто его вывозит, но и для обычных граждан.

Джерело: segodnya.ua