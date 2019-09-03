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    Фото

    Жена одиозного Медведчука сходила на грибочки

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    Жена одиозного Медведчука сходила на грибочки
    facebook.com/oksana.marchenko.tv

    Оксана Марченко открыла для себя новый вид фитнеса - собирание грибов

    Оксана Марченко опибликувала в своем Facebook-аккаунте новую серию фото. На этот раз жена одиозного Медведчука отправилась в лес на поиска грибов. По мнению Марченко, сбор грибов - еще один замечательный вид фитнеса. Поскольку, Марченко любит заниматься воркаутом, то неудивительно, что новое занятие пришлось ей по душе.

    «Особенно когда они только-только начинаются и чтобы хоть один найти, приходится долго идти, нагибаться и приседать много-много раз», - прокоментувала телеведуча. 

    Возможно, такое хобби для Марченко совсем не новое. Ведь Виктор Медведчук ранее на своей странице в Facebook показал фотографии вместе с семьей и с грибной охоты.

    Альбом с грибного улова Медведчук назвал «Грибная осень». На фотографиях политик, одетый в смешную шапочку и спортивный костюм с украинской символикой, и его дочь Дарья показывают, насколько велики грибы им удалось собрать.

    В любом случае Марченко по-настоящему наслаждалась новым хобби.

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    facebook.com/oksana.marchenko.tv
    facebook.com/oksana.marchenko.tv
    facebook.com/oksana.marchenko.tv
    facebook.com/oksana.marchenko.tv
    facebook.com/oksana.marchenko.tv
    facebook/viktor.medvedchuk
    facebook/viktor.medvedchuk
    facebook/viktor.medvedchuk

    «Но оно того стоит: вот он - мой первый белый гриб этой осенью. Лес еще летний, свежий и тёплый, птицы поют весело - видимо, осень ещё в пути. Так что не сидите в выходные дома, больше гуляйте на природе!»


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