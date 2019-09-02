Самая молодая мастерица тату в Украине: яркие фото



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kp.ua

Одесситка Ева Гребенюк стала самым молодым мастером тату в Украине

Опыт девочка перенимает от отца, который этим занимается профессионально. Девочка уже сделала два настоящих тату.

Уже совсем скоро девочка поедет на второй в своей жизни фестиваль тату. Поэтому пока упражняется в тату-мастерстве: делает рисунки на силиконовом коврике.

24tv.ua

Первые шаги в искусстве Ева начала делать в четыре года. Опыт переняла у отца, который работает мастером тату. Его тело украшают уже два рисунка от Евы.

А совсем скоро будет еще одна – на левой ноге отца девочка набьет своего любимого героя мультфильма.

24tv.ua

«Она волновалась. Но когда начала уже делать, то я выдохнул. Ева будет делать мне татуировку огурчика Рика. Это – персонаж моего любимого мультика», – рассказал отец юной мастерицы.

У мамы Евы татуировок нет, однако увлечение дочери она полностью поддерживает.

facebook.com/EstetBeautyExpo

«Увидим, что будет дальше. А пока она получает от этого удовольствие», – подчеркнула Инесса Гребенюк.

24tv.ua

Тем временем семилетняя Ева уже строит грандиозные планы на будущее и даже планирует открыть собственный тату-салон. Недавно девочку признали самой юной тату-мастером Украины. Ее уже приглашают на международные тату-конвенции, и уже скоро у нее могут появиться первые клиенты.





Джерело: 24tv.ua