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    Фото

    Самая молодая мастерица тату в Украине: яркие фото

    • Розсилка
    Самая молодая мастерица тату в Украине: яркие фото
    kp.ua

    Одесситка Ева Гребенюк стала самым молодым мастером тату в Украине

    Опыт девочка перенимает от отца, который этим занимается профессионально. Девочка уже сделала два настоящих тату. 

    Уже совсем скоро девочка поедет на второй в своей жизни фестиваль тату. Поэтому пока упражняется в тату-мастерстве: делает рисунки на силиконовом коврике.

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    24tv.ua

    Первые шаги в искусстве Ева начала делать в четыре года. Опыт переняла у отца, который работает мастером тату. Его тело украшают уже два рисунка от Евы.

    А совсем скоро будет еще одна – на левой ноге отца девочка набьет своего любимого героя мультфильма.

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    24tv.ua

    «Она волновалась. Но когда начала уже делать, то я выдохнул. Ева будет делать мне татуировку огурчика Рика. Это – персонаж моего любимого мультика», – рассказал отец юной мастерицы.

    У мамы Евы татуировок нет, однако увлечение дочери она полностью поддерживает. 

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    facebook.com/EstetBeautyExpo

    «Увидим, что будет дальше. А пока она получает от этого удовольствие», – подчеркнула Инесса Гребенюк.

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    24tv.ua

    Тем временем семилетняя Ева уже строит грандиозные планы на будущее и даже планирует открыть собственный тату-салон. Недавно девочку признали самой юной тату-мастером Украины. Ее уже приглашают на международные тату-конвенции, и уже скоро у нее могут появиться первые клиенты.


    Джерело: 24tv.ua

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