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    Первая леди Днепра Марина Филатова покорила Монблан (фото)

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    Первая леди Днепра Марина Филатова покорила Монблан (фото)
    Марина Филатова

    Жена городского головы Днепра Бориса Филатова Марина Филатова покорила самую высокую гору в Альпах – Монблан

    Борис Филатов — не просто мэр Днепра, но и главный блогер всей области. Он регулярно делится с жителями важными событиями из жизни не только города, но и своей собственной.

    На своей Facebook-странице городской голова рассказал о достижении своей супруги Марины Филатовой.

    «Сегодня ночью Марина взяла Монблан. После марафона, ультрамарафона, триатлона и Килиманджаро, взяла Монблан. Блин, похоже, что больше 25 лет я живу с роботом. Страшно. Но привык. Бесконечно горжусь Тобой, Железная Леди», – написал мэр Днепра.

    В свою очередь сама Марина Филатова поделилась подробностями восхождения с подписчиками на своей странице в Instagram. По ее словам, сегодня она прожила один из самых опасных дней в ее жизни.

    «Возможно сегодня, я прожила один из самых опасных дней в моей жизни. Сегодня мы перешли из приюта Tete Rousse в приют Gouter, набрав по высоте более 600 метров за четыре часа.

    Весь путь был техническим. Это значит, что мы постоянно использовали альпинистское оборудование».

    В своих постах и историях первая леди Днепра рассказывает об альпинистском быте и интересных подробностях своего путешествия.

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    instagram.com/maryna.filatova
    instagram.com/maryna.filatova
    instagram.com/maryna.filatova
    instagram.com/maryna.filatova
    instagram.com/maryna.filatova
    instagram.com/maryna.filatova

    Напомним, что Марина Филатова также является президентом Федерации легкой атлетики Днепра. В июне она принимала участие в фестивале по триатлону.

    Джерело: obozrevatel.com

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