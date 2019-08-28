Первая леди Днепра Марина Филатова покорила Монблан (фото)



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Марина Филатова

Жена городского головы Днепра Бориса Филатова Марина Филатова покорила самую высокую гору в Альпах – Монблан

Борис Филатов — не просто мэр Днепра, но и главный блогер всей области. Он регулярно делится с жителями важными событиями из жизни не только города, но и своей собственной.

На своей Facebook-странице городской голова рассказал о достижении своей супруги Марины Филатовой.

«Сегодня ночью Марина взяла Монблан. После марафона, ультрамарафона, триатлона и Килиманджаро, взяла Монблан. Блин, похоже, что больше 25 лет я живу с роботом. Страшно. Но привык. Бесконечно горжусь Тобой, Железная Леди», – написал мэр Днепра.

В свою очередь сама Марина Филатова поделилась подробностями восхождения с подписчиками на своей странице в Instagram. По ее словам, сегодня она прожила один из самых опасных дней в ее жизни.

«Возможно сегодня, я прожила один из самых опасных дней в моей жизни. Сегодня мы перешли из приюта Tete Rousse в приют Gouter, набрав по высоте более 600 метров за четыре часа.

Весь путь был техническим. Это значит, что мы постоянно использовали альпинистское оборудование».

В своих постах и историях первая леди Днепра рассказывает об альпинистском быте и интересных подробностях своего путешествия.

Напомним, что Марина Филатова также является президентом Федерации легкой атлетики Днепра. В июне она принимала участие в фестивале по триатлону.

Джерело: obozrevatel.com