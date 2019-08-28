Телеведущий Тимур Мирошниченко скоро станет папой во второй раз



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instagram.com/timur.miroshnychenko

Ведущий «Евровидения-2017» Тимур Мирошниченко, который в июне 2018-го впервые стал отцом, сообщил поклонникам радостную весть

Так, Мирошниченко и его жена Инна ждут еще одного ребенка. Об этом будущий отец поведал в фотоблоге. Тимур запостил несколько фото, где позирует с любимой в положении.

«На днях обещал вам две суперновости! Вот вам первая!» – подписал фотографии Мирошниченко.

«Беременное» фото разместила на своей странице и Инна, признавшись мужу в любви:

«Я настолько сильно тебя люблю, что мысль о большой семье, где в каждом есть частичка тебя, делает меня невероятно счастливой. Знакомьтесь, наш #Junior! 20 недель. Он прошел уже половину пути до встречи с этим миром. Не всегда справедливым или последовательным, но тем миром, где он точно никогда не будет нуждаться как минимум в одном — в нашей любви!»— написала под фото Инна, намекнув, что они с мужем ждут сына.

С грядущим пополнением в семье ведущего и его возлюбленную уже поздравили певица Оля Цибульская и дуэт Тамерлан и Алена.

Напомним, что Тимур Мирошниченко и его избранница Инна поженились в апреле 2018-го, а уже через несколько месяцев у пары родился первенец – дочка Мия.

Джерело: viva.ua