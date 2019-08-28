  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Телеведущий Тимур Мирошниченко скоро станет папой во второй раз

    • Розсилка
    Телеведущий Тимур Мирошниченко скоро станет папой во второй раз
    instagram.com/timur.miroshnychenko

    Ведущий «Евровидения-2017» Тимур Мирошниченко, который в июне 2018-го впервые стал отцом, сообщил поклонникам радостную весть

    Так, Мирошниченко и его жена Инна ждут еще одного ребенка. Об этом будущий отец поведал в фотоблоге. Тимур запостил несколько фото, где позирует с любимой в положении.

    «На днях обещал вам две суперновости! Вот вам первая!» – подписал фотографии Мирошниченко.

    «Беременное» фото разместила на своей странице и Инна, признавшись мужу в любви: 

    «Я настолько сильно тебя люблю, что мысль о большой семье, где в каждом есть частичка тебя, делает меня невероятно счастливой. Знакомьтесь, наш #Junior! 20 недель. Он прошел уже половину пути до встречи с этим миром. Не всегда справедливым или последовательным, но тем миром, где он точно никогда не будет нуждаться как минимум в одном — в нашей любви!»— написала под фото Инна, намекнув, что они с мужем ждут сына. 

    С грядущим пополнением в семье ведущего и его возлюбленную уже поздравили певица Оля Цибульская и дуэт Тамерлан и Алена.

    1 з 13
    на весь екран згорнути
    instagram.com/timur.miroshnychenko
    instagram.com/timur.miroshnychenko
    instagram.com/timur.miroshnychenko
    instagram.com/timur.miroshnychenko
    instagram.com/timur.miroshnychenko
    instagram.com/timur.miroshnychenko
    instagram.com/timur.miroshnychenko
    instagram.com/timur.miroshnychenko
    instagram.com/timur.miroshnychenko
    instagram.com/timur.miroshnychenko
    instagram.com/timur.miroshnychenko
    instagram.com/timur.miroshnychenko

    Напомним, что Тимур Мирошниченко и его избранница Инна поженились в апреле 2018-го, а уже через несколько месяцев у пары родился первенец – дочка Мия.

    Джерело: viva.ua

    Читайте також
    знаменитости фотография певица телеведущий
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ