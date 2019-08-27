Ким Кардашян впервые стала героиней Vogue Arabia: сексуальная фотосессия



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Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашян впервые стала главной героиней Vogue Arabia

Для популярного глянца миллиардерша снялась в фотосессии, представ в достаточно соблазнительных образах.

Съемка Ким Кардашян привлекла немалое внимание ее поклонников. Все потому, что креативным директором Vogue Arabia является знаменитый модельер Тьерри Мюглер.

Чтобы надеть платье от этого дизайнера, Ким Кардашян в течение нескольких месяцев занималась дыхательной гимнастикой. Такие жертвы были не напрасны: звезда потрясла всех роскошным «мокрым» платьем на Met Gala, которое вошло в историю балла.

Пожалуй, именно Тьерри Мюглер убедил знаменитую американку впервые украсить арабский глянец. Для Ким Кардашян подобрали роскошные платья, которые подчеркнули ее стройную фигуру и пышный бюст. Актриса отказалась от эпатажа, представ на трех обложках сексуальной и одновременно элегантной.

Кроме этого, Ким Кардашян дала интервью своему мужу – рэпперу Канье Весту. В разговоре с ним звезда призналась, что жалеет об их встрече, ведь она могла состояться значительно раньше.

Кроме этого, Кардашян рассказала о том, как появление детей изменило ее мировоззрение. Теперь, по словам миллиардерши, слава ее не интересует, ведь Ким стремится стать примером для своих потомков.

«Я согласна, что слава может вызвать привыкание и зависимость... Раньше я была одержимой популярностью, фанатично одержимой, но мое мировоззрение изменилось. И вообще, пока ты не имеешь детей, не чувствуешь ответственности быть образцом для подражания. Теперь все иначе», – рассказала Ким Кардашян.

Джерело: 24tv.ua