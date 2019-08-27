«Танцы со звездами»: Maruv показала горячие фото со своим партнером



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«Vampires in da house» - подписала черно-белые снимки Maruv

Самая эпатажная украинская певица Maruv показала свой образ для первого эфира нового сезона шоу «Танцы со звездами».

Фото выступления звезда опубликовала в своем Instagram. Анна Корсун появилась в кожаном боди и трусах, натянутых на брюки.

Весь ее номер традиционно состоял из эпатажа и отличался БДСМ-тематикой. Партнер Maruv не отставал от нее в эпатажности и станцевал на высоких шпильках и в латексых штанах.

Многим ее выступление понравилось. «Ох Марув и зажгла. Жарко, оочень жарко», «Классно, что Maruv - украинская певица! Нам повезло! Ее ждет мировая слава - она очень талантлива», «Этот танец- это ее стихия, интересно посмотреть другие стили в ее исполнении. Танец понравился», «Это слишком шикарно», — написали в комментариях к посту.

Впрочем, были и те, кому ее выступление совсем не понравилось.«Это не для главного паркета страны. При том, что проект смотрят и дети. Но это чисто мое мнение», «Фу! Позор!», «Это типа был танец?», — повозмущались в сети.

Джерело: unian.ua