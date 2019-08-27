  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    «Танцы со звездами»: Maruv показала горячие фото со своим партнером

    • Розсилка
    «Танцы со звездами»: Maruv показала горячие фото со своим партнером
    krivbass.city

    «Vampires in da house» - подписала черно-белые снимки Maruv

    Самая эпатажная украинская певица Maruv показала свой образ для первого эфира нового сезона шоу «Танцы со звездами». 

    Фото выступления звезда опубликовала в своем Instagram. Анна Корсун появилась в кожаном боди и трусах, натянутых на брюки. 

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    instagram.com/maruvofficial
    instagram.com/maruvofficial
    instagram.com/maruvofficial
    instagram.com/maruvofficial
    instagram.com/maruvofficial
    instagram.com/maruvofficial
    instagram.com/maruvofficial

    Весь ее номер традиционно состоял из эпатажа и отличался БДСМ-тематикой. Партнер Maruv не отставал от нее в эпатажности и станцевал на высоких шпильках и в латексых штанах.

    Многим ее выступление понравилось. «Ох Марув и зажгла. Жарко, оочень жарко», «Классно, что Maruv - украинская певица! Нам повезло! Ее ждет мировая слава - она очень талантлива», «Этот танец- это ее стихия, интересно посмотреть другие стили в ее исполнении. Танец понравился», «Это слишком шикарно», — написали в комментариях к посту.

    Впрочем, были и те, кому ее выступление совсем не понравилось.«Это не для главного паркета страны. При том, что проект смотрят и дети. Но это чисто мое мнение», «Фу! Позор!», «Это типа был танец?», — повозмущались в сети.

    Джерело: unian.ua

    Читайте також
    фотография дети Танцы со звездами певица Maruv Instagram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ