«Парахоботикы узбагойтесь»: Андрей Богдан прокомментировал поездку в Сен-Тропе



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На торжественных мероприятиях 23 и 24 августа руководитель Офиса президента Андрей Богдан отсутствовал в Киеве

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что свое свободное время он имеет право проводить, где захочет.

Так он прокомментировал на своей странице в Facebook информацию о том, что в День независимости Украины был на вечеринке в Сен-Тропе.

«В свободное от работы время куда хочу — туда иду. Хочу — на свадьбу в Сен-Тропе, хочу — на фронт в Пески. Принципиально — не воровать (но этого Вам не понять)», — написал глава президентского офиса в социальной сети.

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В подтверждение своего права на свободное перемещение он опубликовал фотографии, которые были размещены в фейсбуке четыре года назад – в конце августа 2015 года.

Снимки были сделаны во время его поездки в Пески в Донбасс. В публикации говорилось о доставке украинским военным спецтехники, специальных карт и продуктов.

В комментариях к этой записи многие пользователи сети возмутились ответом главы президентского офиса на прошедшую в украинских СМИ информацию о его путешествии на французский курорт.

Джерело: nv.ua