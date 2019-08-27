  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Опубликованные архивные фото Елены Зеленской: как выглядела первая леди

    • Розсилка
    Опубликованные архивные фото Елены Зеленской: как выглядела первая леди
    bbc.com

    Статус первой леди наложил Елену Зеленскую новые обязательства

    Елена Зеленская удалила прежнюю страницу в социальной сети после того, как ее муж стал президентом Украины. Однако раньше супруга юмориста часто рассказывала о семейной жизни поклонникам и публиковала фото из личного архива.

    21 апреля жизнь Елены Зеленской изменилась навсегда. Из супруги популярного комика она превратилась в первую леди Украины, за каждым шагом которой пристально следят миллионы сограждан.

    Жена новоиспеченного президента решила удалить прежнюю страницу в Instagram, где было много неформальных и веселых снимков. Так, на страничке Елены можно было отыскать редкие фото со свадьбы. Владимир Зеленский женился 6 сентября 2003 года.

    Тогда перспективный юморист уже выступал в Высшей лиге КВН в составе команды «95-й Квартал», но не мог похвастаться баснословными заработками. Именно поэтому церемония была скромной.

    Владимир и Елена познакомились еще в школе. Они учились в параллельных классах, и уже тогда симпатизировали друг другу. Зеленский с детства проявлял интерес к искусству: играл на музыкальных инструментах, занимался танцами. Однако после школы он поступил на юридический факультет. Супруга будущего президента получила диплом архитектора.

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    politeka.net
    politeka.net
    politeka.net
    politeka.net
    znaj.ua
    znaj.ua
    znaj.ua
    znaj.ua
    znaj.ua
    znaj.ua

    В конце 90-х их обоих «захватил» КВН. Елена периодически помогала мужу сочинять сценарии для новых номеров, а позднее она и вовсе стала постоянным автором «Студии Квартал 95».

    Джерело: politeka.net

    Читайте також
    фотография Владимир Зеленский Instagram первая леди Елена Зеленская
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ