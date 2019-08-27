Опубликованные архивные фото Елены Зеленской: как выглядела первая леди



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Статус первой леди наложил Елену Зеленскую новые обязательства

Елена Зеленская удалила прежнюю страницу в социальной сети после того, как ее муж стал президентом Украины. Однако раньше супруга юмориста часто рассказывала о семейной жизни поклонникам и публиковала фото из личного архива.

21 апреля жизнь Елены Зеленской изменилась навсегда. Из супруги популярного комика она превратилась в первую леди Украины, за каждым шагом которой пристально следят миллионы сограждан.

Жена новоиспеченного президента решила удалить прежнюю страницу в Instagram, где было много неформальных и веселых снимков. Так, на страничке Елены можно было отыскать редкие фото со свадьбы. Владимир Зеленский женился 6 сентября 2003 года.

Тогда перспективный юморист уже выступал в Высшей лиге КВН в составе команды «95-й Квартал», но не мог похвастаться баснословными заработками. Именно поэтому церемония была скромной.

Владимир и Елена познакомились еще в школе. Они учились в параллельных классах, и уже тогда симпатизировали друг другу. Зеленский с детства проявлял интерес к искусству: играл на музыкальных инструментах, занимался танцами. Однако после школы он поступил на юридический факультет. Супруга будущего президента получила диплом архитектора.

В конце 90-х их обоих «захватил» КВН. Елена периодически помогала мужу сочинять сценарии для новых номеров, а позднее она и вовсе стала постоянным автором «Студии Квартал 95».

Джерело: politeka.net