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    Певица Бет Дитто снялась в провокационной фотосессии Тима Уолкера

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    Певица Бет Дитто снялась в провокационной фотосессии Тима Уолкера

    Певица Бет Дитто, экс-солистка группы Gossip, снялась для юбилейного выпуска фэшн-журнала Love

    Первыми кадрами со съемки поделилась в инстаграме редактор моды издания Гарриет Верни. На опубликованных снимках певица позирует фотографу Тиму Уолкеру. 

    «Борьба — это бесконечный процесс. Свобода никогда сама не побеждает. Каждое новое поколение должно зарабатывать ее снова и снова», — процитировала певицу Гарриет Верни. 

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    Певица Бет Дитто снялась в провокационной фотосессии Тима Уолкера
    Певица Бет Дитто снялась в провокационной фотосессии Тима Уолкера
    Певица Бет Дитто снялась в провокационной фотосессии Тима Уолкера
    Певица Бет Дитто снялась в провокационной фотосессии Тима Уолкера

    Напомним, в этом году изданию исполняется 10 лет. Сентябрьский номер станет 20-м по счету, поскольку журнал выходит дважды в год. В честь этого Love готовят новый номер с серией юбилейных обложек. Ранее для обложки сентябрьского номера снялись актриса Ума Турман, модели и активистки Наоми Кэмпбелл и Адвоа Абоа, Кендалл Дженнер, Джиджи Хадид и Ариэль Николсон.

    Джерело: Buro 24/7

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