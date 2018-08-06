Певица Бет Дитто снялась в провокационной фотосессии Тима Уолкера



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Певица Бет Дитто, экс-солистка группы Gossip, снялась для юбилейного выпуска фэшн-журнала Love

Первыми кадрами со съемки поделилась в инстаграме редактор моды издания Гарриет Верни. На опубликованных снимках певица позирует фотографу Тиму Уолкеру.

«Борьба — это бесконечный процесс. Свобода никогда сама не побеждает. Каждое новое поколение должно зарабатывать ее снова и снова», — процитировала певицу Гарриет Верни.

Напомним, в этом году изданию исполняется 10 лет. Сентябрьский номер станет 20-м по счету, поскольку журнал выходит дважды в год. В честь этого Love готовят новый номер с серией юбилейных обложек. Ранее для обложки сентябрьского номера снялись актриса Ума Турман, модели и активистки Наоми Кэмпбелл и Адвоа Абоа, Кендалл Дженнер, Джиджи Хадид и Ариэль Николсон.

Джерело: Buro 24/7