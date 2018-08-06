Деми Ловато о передозировке наркотиками: Это болезнь, и она не исчезает просто так



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Деми Ловато

Спустя почти две недели после госпитализации с подозрением на передозировку Деми Ловато вышла на связь с поклонниками

Певица опубликовала на странице в Instagram обращение к фолловерам, откровенно признавшись в зависимости.

«Я всегда была честна, говоря о своих проблемах с наркотиками. Это болезнь, и она не исчезает просто так со временем. Это то, что нужно постоянно преодолевать. Ваши положительные мысли и молитвы помогли мне пройти через все это. Теперь мне необходимо время, чтобы сосредоточиться на своем очищении. Я с нетерпением жду дня, когда буду свободна»,- написала она, поблагодарив свою семью, друзей, поклонников и сотрудников госпиталя, в который она была доставлена после передозировки.

Напомним, 25-летняя американская певица Деми Ловато была госпитализирована в критическом состоянии 24 июля. Знаменитость потеряла сознание у себя дома в Лос-Анджелесе. Прибывшая бригада медиков срочно забрала ее в госпиталь с подозрением на передозировку героином. В результате обысков в доме Ловато не были обнаружены запрещенные препараты, однако было найдено средство антагонист опиоидных рецепторов, которое применяется как антидот при передозировках героина.

Джерело: Hello!