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    Победительница «Танцев со звездами» отреагировала на слухи о романе с Владимиром Остапчуком

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    Победительница «Танцев со звездами» отреагировала на слухи о романе с Владимиром Остапчуком
    instagram.com/vova_ostapchuk

    На днях в прессе появилась информация, что девушки якобы заметили целующейся с другим участником проекта - шоуменом Владимиром Остапчуком

    Под одним из постов программы «Светская жизнь», которую ведет Катерина Осадчая, пользователь сети попросила, чтобы ведущая спросила у Остапчука, что он делал с Мишиной в центре Вены в среду, 27 ноября.

    По словам женщины, Оспапчук был с победительницей Танцев со звездами 2019 в магазине и при выходе он поцеловал ее в шею. При этом другая девушка также отметила, что видела шоумена в Вене, но только в понедельник.

    «Скрыться не получается у них», - написала женщина.

    Остапчук пока что хранит молчание и никак не комментирует гуляющие слухи, а вот Мишина не сдержалась и эмоционально отреагировала на подобные домыслы. По словам звезды, это все выдумки и между ними с телеведущим ничего нет.

    «Полнейшая лже-информация, непонятно для чего придуманная. Все это время я нахожусь в Украине и работаю над своими проектами. Никаких связей и общения между мной и Владимиром Остапчуком нет», - заявила актриса.

    Джерело: karavan.ua

    актриса
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