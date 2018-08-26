  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    До и после: как одежда меняет мужчин

    • Розсилка
    Sharp Dressed Man - До и после: как одежда меняет мужчин
    Sharp Dressed Man

    В рамках социального проекта показали, как одежда способен менять внешность и первое впечатление от мужчин

    Есть всего один шанс произвести первое впечатление, а, по словам ученых, для этого нужна всего десятая часть секунды. А для кого-то, это время может стать сетью от новой работы или бедным жизнью.

    Поэтому неприбыльная организация Sharp Dressed Man, которая возникла в 2011 году в Балтиморе, поддерживает мужчин, которые возвращаются к обычной жизни после реабилитации или тюрьмы. Кристофер Шафер, основатель Sharp Dressed Man и Фонда «Живые классы», работает портным в центре Балтимора и создает высококлассные костюмы, стоимостью около 3 тыс. долларов.

    Идея создания проекта Sharp Dressed Man возникла у человека тогда, когда он пытался придумать, что же делать с костюмами, которые остались после его клиентов.

    1 з 59
    на весь екран згорнути
    До и после: как одежда меняет мужчин
    До и после: как одежда меняет мужчин
    До и после: как одежда меняет мужчин
    До и после: как одежда меняет мужчин
    До и после: как одежда меняет мужчин
    До и после: как одежда меняет мужчин
    До и после: как одежда меняет мужчин
    До и после: как одежда меняет мужчин
    До и после: как одежда меняет мужчин
    До и после: как одежда меняет мужчин
    До и после: как одежда меняет мужчин
    До и после: как одежда меняет мужчин
    До и после: как одежда меняет мужчин
    До и после: как одежда меняет мужчин
    До и после: как одежда меняет мужчин
    До и после: как одежда меняет мужчин
    До и после: как одежда меняет мужчин
    До и после: как одежда меняет мужчин
    До и после: как одежда меняет мужчин
    До и после: как одежда меняет мужчин
    До и после: как одежда меняет мужчин
    До и после: как одежда меняет мужчин
    До и после: как одежда меняет мужчин
    До и после: как одежда меняет мужчин
    До и после: как одежда меняет мужчин
    До и после: как одежда меняет мужчин
    До и после: как одежда меняет мужчин
    До и после: как одежда меняет мужчин
    До и после: как одежда меняет мужчин
    До и после: как одежда меняет мужчин
    До и после: как одежда меняет мужчин
    До и после: как одежда меняет мужчин
    До и после: как одежда меняет мужчин
    До и после: как одежда меняет мужчин
    До и после: как одежда меняет мужчин
    До и после: как одежда меняет мужчин
    До и после: как одежда меняет мужчин
    До и после: как одежда меняет мужчин
    До и после: как одежда меняет мужчин
    До и после: как одежда меняет мужчин
    До и после: как одежда меняет мужчин
    До и после: как одежда меняет мужчин
    До и после: как одежда меняет мужчин
    До и после: как одежда меняет мужчин
    До и после: как одежда меняет мужчин
    До и после: как одежда меняет мужчин
    До и после: как одежда меняет мужчин
    До и после: как одежда меняет мужчин
    До и после: как одежда меняет мужчин
    До и после: как одежда меняет мужчин
    До и после: как одежда меняет мужчин
    До и после: как одежда меняет мужчин
    До и после: как одежда меняет мужчин
    До и после: как одежда меняет мужчин
    До и после: как одежда меняет мужчин
    До и после: как одежда меняет мужчин
    До и после: как одежда меняет мужчин
    До и после: как одежда меняет мужчин

    Поэтому в течение недели он начал организовывать сбор пожертвований, а по средам принимать мужчин, предлагая еду, стрижку и костюм. И перевоплощения людей, которым он таким образом помог вернуть жизнь в норму, действительно впечатляет!

    Джерело: boredpanda.com

    Читайте також
    мода и красота фотография одежда
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ