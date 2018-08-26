До и после: как одежда меняет мужчин



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Sharp Dressed Man

В рамках социального проекта показали, как одежда способен менять внешность и первое впечатление от мужчин

Есть всего один шанс произвести первое впечатление, а, по словам ученых, для этого нужна всего десятая часть секунды. А для кого-то, это время может стать сетью от новой работы или бедным жизнью.

Поэтому неприбыльная организация Sharp Dressed Man, которая возникла в 2011 году в Балтиморе, поддерживает мужчин, которые возвращаются к обычной жизни после реабилитации или тюрьмы. Кристофер Шафер, основатель Sharp Dressed Man и Фонда «Живые классы», работает портным в центре Балтимора и создает высококлассные костюмы, стоимостью около 3 тыс. долларов.

Идея создания проекта Sharp Dressed Man возникла у человека тогда, когда он пытался придумать, что же делать с костюмами, которые остались после его клиентов.

Поэтому в течение недели он начал организовывать сбор пожертвований, а по средам принимать мужчин, предлагая еду, стрижку и костюм. И перевоплощения людей, которым он таким образом помог вернуть жизнь в норму, действительно впечатляет!

Джерело: boredpanda.com