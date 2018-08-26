Талантливая мама перешивает старые вещи, делая из себя и дочерей настоящих модниц



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Сара Тэй

Сара Тэй - одна из многих, кто хочет повлиять на нашу зависимость от «быстротечной моды»

Мама троих детей Сара Тэй никогда не выбрасывает старую одежду, даже если та совершенно не подходит по размеру. Она ее перешивает и создаtт новые красивые наряды для себя и своих детей. Сара делает это настолько талантливо, что и другие вдохновляются её работами.

В дело идет все, начиная от старых платьев и заканчивая мужскими рубашками, из которых получаются милые детские наряды. Такой подход к старой одежде это не только экономия семейного бюджета, но и решение экологической проблемы, которая касается переработки мусора.

Ведь из-за быстротечности моды каждый год американец в среднем выбрасывает в мусор около 32 кг вещей, которые возможно, даже не надевал.

А если учесть, что на швейную промышленность приходится 10% глобальных выбросов углерода, и она остается вторым по величине промышленным загрязнителем, уступающим только нефти, то это непростительно!

Этим делом она начала заниматься после рождения первой дочери и теперь не может остановиться. Сейчас у Сары уже больше 135 тыс. подписчиков в Instagram, которые следят за её творчеством и вдохновляются новыми работами.

В будущем Сара планирует запустить свою линейку одежды, доходы от которой пойдут нуждающимся детям.

Джерело: boredpanda.com