Показаны лучшие фото дикой природы 2019
www.nhm.ac.uk
Эксперты выбрали самые оригинальные снимки в 19 категориях
Лондонский Музей естественной истории ежегодно проводит конкурс лучших снимков дикой природы Wildlife Photographer Of The Year и определяет самого талантливого фотографа года.
В 2019-м победителем стал Юнцин Бао из Китая, запечатлевший драматичный и вместе с тем комичный момент нападения лисы на сурка.
Фото Бао отобрали из более чем 48 тысяч заявок. По мнению судей, этот снимок отображает главную задачу природы – борьбу за выживание.
Фото сочетает в себе юмор и ужас, и изображает неожиданную встречу между тибетской лисой и сурком.
www.nhm.ac.uk
К слову, также были выбраны лучшие снимки в 19 категориях, каждый из которых раскрывает удивительное разнообразие жизни на нашей планете.
Джерело: segodnya.ua