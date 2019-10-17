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    Фото

    Показаны лучшие фото дикой природы 2019

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    Показаны лучшие фото дикой природы 2019
    www.nhm.ac.uk

    Эксперты выбрали самые оригинальные снимки в 19 категориях

    Лондонский Музей естественной истории ежегодно проводит конкурс лучших снимков дикой природы Wildlife Photographer Of The Year и определяет самого талантливого фотографа года.

    В 2019-м победителем стал Юнцин Бао из Китая, запечатлевший драматичный и вместе с тем комичный момент нападения лисы на сурка.

    Фото Бао отобрали из более чем 48 тысяч заявок. По мнению судей, этот снимок отображает главную задачу природы – борьбу за выживание.

    Фото сочетает в себе юмор и ужас, и изображает неожиданную встречу между тибетской лисой и сурком.

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    www.nhm.ac.uk

    К слову, также были выбраны лучшие снимки в 19 категориях, каждый из которых раскрывает удивительное разнообразие жизни на нашей планете.

    Джерело: segodnya.ua

    конкурс в мире животных музей фотография животные
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