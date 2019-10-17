Показаны лучшие фото дикой природы 2019



Розсилка ВІДПРАВИТИ

www.nhm.ac.uk

Эксперты выбрали самые оригинальные снимки в 19 категориях

Лондонский Музей естественной истории ежегодно проводит конкурс лучших снимков дикой природы Wildlife Photographer Of The Year и определяет самого талантливого фотографа года.

В 2019-м победителем стал Юнцин Бао из Китая, запечатлевший драматичный и вместе с тем комичный момент нападения лисы на сурка.

Фото Бао отобрали из более чем 48 тысяч заявок. По мнению судей, этот снимок отображает главную задачу природы – борьбу за выживание.

Фото сочетает в себе юмор и ужас, и изображает неожиданную встречу между тибетской лисой и сурком.

www.nhm.ac.uk

К слову, также были выбраны лучшие снимки в 19 категориях, каждый из которых раскрывает удивительное разнообразие жизни на нашей планете.

Джерело: segodnya.ua