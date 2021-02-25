  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
рус
    Фото

    Потрясающие фото девушек, доказывающие, что у красоты нет национальности

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Потрясающие фото девушек, доказывающие, что у красоты нет национальности

    Собрали свежие работы художницы, подчеркивающие разнообразие и уникальную красоту людей со всего мира

    В 2012 году фотограф и журналист Наталья Иванова создала некоммерческий документальный проект под названием «Этнические истоки красоты». Своими работами Наталья хотела показать, что не существует универсальных стандартов идеальной внешности, а у красоты нет национальности.

    Всего за несколько лет фотографу удалось собрать более 100 портретов девушек из более 50 этнических групп. Собрали свежие работы художницы, подчеркивающие разнообразие и уникальную красоту людей со всего мира.

    1 з 20
    на весь екран згорнути
    Потрясающие фото девушек, доказывающие, что у красоты нет национальности
    Потрясающие фото девушек, доказывающие, что у красоты нет национальности
    Потрясающие фото девушек, доказывающие, что у красоты нет национальности
    Потрясающие фото девушек, доказывающие, что у красоты нет национальности
    Потрясающие фото девушек, доказывающие, что у красоты нет национальности
    Потрясающие фото девушек, доказывающие, что у красоты нет национальности
    Потрясающие фото девушек, доказывающие, что у красоты нет национальности
    Потрясающие фото девушек, доказывающие, что у красоты нет национальности
    Потрясающие фото девушек, доказывающие, что у красоты нет национальности
    Потрясающие фото девушек, доказывающие, что у красоты нет национальности
    Потрясающие фото девушек, доказывающие, что у красоты нет национальности
    Потрясающие фото девушек, доказывающие, что у красоты нет национальности
    Потрясающие фото девушек, доказывающие, что у красоты нет национальности
    Потрясающие фото девушек, доказывающие, что у красоты нет национальности
    Потрясающие фото девушек, доказывающие, что у красоты нет национальности
    Потрясающие фото девушек, доказывающие, что у красоты нет национальности
    Потрясающие фото девушек, доказывающие, что у красоты нет национальности
    Потрясающие фото девушек, доказывающие, что у красоты нет национальности
    Потрясающие фото девушек, доказывающие, что у красоты нет национальности

    Ранее «Скотч» сообщал, что Юлия Тимошенко пришла в Раду в фейковых Prada.

    Политик появилась на работе в туфлях, которые очень напоминают знаменитую модель Prada Chunky Heeled Ankle Boots из коллекции 2019 года, но не являются оными.

    Читайте также: Легинсы, увеличивающие ягодицы, стали новым трендом (фото)
    Теги: мода и красота фотография
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies