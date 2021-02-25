Потрясающие фото девушек, доказывающие, что у красоты нет национальности

Собрали свежие работы художницы, подчеркивающие разнообразие и уникальную красоту людей со всего мира

В 2012 году фотограф и журналист Наталья Иванова создала некоммерческий документальный проект под названием «Этнические истоки красоты». Своими работами Наталья хотела показать, что не существует универсальных стандартов идеальной внешности, а у красоты нет национальности.

Всего за несколько лет фотографу удалось собрать более 100 портретов девушек из более 50 этнических групп. Собрали свежие работы художницы, подчеркивающие разнообразие и уникальную красоту людей со всего мира.

Ранее «Скотч» сообщал, что Юлия Тимошенко пришла в Раду в фейковых Prada.

Политик появилась на работе в туфлях, которые очень напоминают знаменитую модель Prada Chunky Heeled Ankle Boots из коллекции 2019 года, но не являются оными.