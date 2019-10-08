Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия стал отцом в шестой раз



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Супруга председателя фракции «Слуга народа» Давида Арахамия родила двойню

В семье 40-летнего Давида Арахамии, главы фракции «Слуга народа» - пополнение. Политик, у которого есть уже четверо детей, стал отцом двойни.

Об этом сообщила пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель, поздравив юристов с праздником, Арахамию с рождением детей, а главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова с днем рождения, в социальной сети Facebook.

«Что ни будний - то праздник. С Днем юриста! Ясного ума, неопровержимых доказательств и справедливого закона! Отдельно Дмитрий Разумков с Днем рождения! А Давида Арахамию с рождением двойни! Теперь он - отец до шести», - написала она.

«Да, у меня родились двойняшки. Это две девочки. Жена рожала, конечно, здесь, в Киеве. Мы люди простые», - рассказал он.

Давид женат второй раз. Дочерей ему родила 36-летняя супруга Виктория.





Джерело: strana.ua