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    Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия стал отцом в шестой раз

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    Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия стал отцом в шестой раз
    facebook.com/david.braun.50951

    Супруга председателя фракции «Слуга народа» Давида Арахамия родила двойню

    В семье 40-летнего Давида Арахамии, главы фракции «Слуга народа» - пополнение. Политик, у которого есть уже четверо детей, стал отцом двойни. 

    Об этом сообщила пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель, поздравив юристов с праздником, Арахамию с рождением детей, а главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова с днем рождения, в социальной сети Facebook.

    «Что ни будний - то праздник. С Днем юриста! Ясного ума, неопровержимых доказательств и справедливого закона! Отдельно Дмитрий Разумков с Днем рождения! А Давида Арахамию с рождением двойни! Теперь он - отец до шести», - написала она.

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    «Да, у меня родились двойняшки. Это две девочки. Жена рожала, конечно, здесь, в Киеве. Мы люди простые», - рассказал он.

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    facebook.com/david.braun.50951
    facebook.com/david.braun.50951
    facebook.com/david.braun.50951
    facebook.com/david.braun.50951
    facebook.com/david.braun.50951
    facebook.com/david.braun.50951
    facebook.com/david.braun.50951
    facebook.com/david.braun.50951
    facebook.com/david.braun.50951
    facebook.com/david.braun.50951

    Давид женат второй раз. Дочерей ему родила 36-летняя супруга Виктория.


    Джерело: strana.ua

    фотография Facebook праздник Дмитрий Разумков Юлия Мендель Давид Арахамия
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