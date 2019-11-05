Прекрасные химеры: визажист из Кореи взрывает мозг оптическими иллюзиями



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Молодая талантливая художница Дейн Юн из Южной Кореи использует собственное тело для создания захватывающих оптических иллюзий. Ее поразительные работы обошли и покорили весь интернет

Корейская художница Дейн Юн прославилась на весь мир своими удивительными «объемными» макияжами, которые создают удивительные оптические иллюзии на лице и теле при помощи профессионального грима.

Ее работы настолько реалистичны, что многие зрители считают, что девушка пользуется дополнительными фильтрами фоторедактора.

В частности, она использовала свое лицо для воспроизведения фрагментов картины Анри Матисса и фрески Микеланджело Буонаротти.

Также Дейн Юн любит украшать себя оригинальными узорами, принтами и невероятной сложности сочетаниями разнообразных элементов, создающих неожиданные оптические иллюзии.

Излюбленный объект Дейн Юн - глаз. Это очень символично, поскольку своим творчеством художница пытается выразить иллюзорность материального мира, так же как многогранность и неоднозначность духовной сущности человека, который в нем живет.

Помимо того, что Дейн Юн является выдающимся художником и визажистом, она работает стилистом, арт-директором, фотографом, а также сочиняет стихи.

Девушка часто выкладывает туториалы по созданию фантазийных образов, где подробно отвечает на вопросы по технике нанесения, используемым средствам и идеям.

Джерело: elle.ru