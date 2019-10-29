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    Фото

    Фотографии Карпат попали в топ-10 международного конкурса Википедии

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    Фотографии Карпат попали в топ-10 международного конкурса Википедии
    commons.wikimedia.org

    Лучшими были названы десять фото Украины, которые будут использованы при иллюстрировании материалов в Википедии

    В Киеве прошла церемония награждения победителей украинской части международного конкурса фотографий природоохранных объектов и территорий для Википедии под названием «Вики любит Землю». 

    Цель конкурса фото «Вики любит Землю» — создание наиболее полной базы фотографий памятников природы для иллюстрирования Википедии и других википроектив. 

    В течение мая 2019 года все желающие могли подать на него снимки собственного авторства, сделанные в период конкурса или ранее, после чего жюри и оргкомитет определило победителей в нескольких номинациях. Авторы лучших фотографий и наиболее активные участники получили ценные призы. 

    В украинской части «Вики любит Землю» в период конкурса были загружены почти 10 тысяч фотографий от 300 авторов. Кроме того в конкурсе приняли участие 37 стран, в каждой из которой были выбраны свои победители. 

    «Это глобальная инициатива, основанная в Украине. Она способствует не только наполнению Википедии и сестринских википроектов фотографиями памятников природы, но и привлекает внимание к сохранению объектов природно-заповедного фонда и имеет целью сформировать наиболее полную базу свободных фотографий памятников природы Украины» — рассказали организаторы конкурса. 

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    commons.wikimedia.org
    commons.wikimedia.org
    commons.wikimedia.org
    commons.wikimedia.org
    commons.wikimedia.org
    commons.wikimedia.org
    commons.wikimedia.org
    commons.wikimedia.org
    commons.wikimedia.org

    Все фотографий участников конкурса «Вики любит Землю» были загружены в Викисклад на условиях свободной лицензии, которая позволяют свободное распространение и использование фотографий даже в коммерческих целях при условии указания автора и распространения той же лицензии на производные произведения.

    Джерело: commons.wikimedia.org

    фотограф фотография искусство
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