Фотографии Карпат попали в топ-10 международного конкурса Википедии



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commons.wikimedia.org

Лучшими были названы десять фото Украины, которые будут использованы при иллюстрировании материалов в Википедии

В Киеве прошла церемония награждения победителей украинской части международного конкурса фотографий природоохранных объектов и территорий для Википедии под названием «Вики любит Землю».

Цель конкурса фото «Вики любит Землю» — создание наиболее полной базы фотографий памятников природы для иллюстрирования Википедии и других википроектив.

В течение мая 2019 года все желающие могли подать на него снимки собственного авторства, сделанные в период конкурса или ранее, после чего жюри и оргкомитет определило победителей в нескольких номинациях. Авторы лучших фотографий и наиболее активные участники получили ценные призы.

В украинской части «Вики любит Землю» в период конкурса были загружены почти 10 тысяч фотографий от 300 авторов. Кроме того в конкурсе приняли участие 37 стран, в каждой из которой были выбраны свои победители.

«Это глобальная инициатива, основанная в Украине. Она способствует не только наполнению Википедии и сестринских википроектов фотографиями памятников природы, но и привлекает внимание к сохранению объектов природно-заповедного фонда и имеет целью сформировать наиболее полную базу свободных фотографий памятников природы Украины» — рассказали организаторы конкурса.

Все фотографий участников конкурса «Вики любит Землю» были загружены в Викисклад на условиях свободной лицензии, которая позволяют свободное распространение и использование фотографий даже в коммерческих целях при условии указания автора и распространения той же лицензии на производные произведения.

Джерело: commons.wikimedia.org