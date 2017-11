Принц Уильям пошутил по поводу свадьбы младшего брата с Меган Маркл

Член монаршей семьи неожиданно дал волю эмоциям

Герцог Кембриджский принц Уильям шутливо прокомментировал будущую свадьбу своего младшего брата, принца Гарри. В ходе официального мероприятия в Хельсинки, Уильям сказал, что вся монаршая семья очень рада за Гарри и Меган Маркл, которые станут мужем и женой в следующем году.

«И для меня лично это радостное событие, потому что он наконец оставит в покое мой холодильник, еду из которого он тягал в течение последних нескольких лет», - остроумно подметил принц Уильям.

Кроме того, он пожелал Гарри и Меган успехов в планировании свадьбы и выразил надежду, что всё пройдёт гладко.

Напомним, 27 ноября появилось официальное сообщение о том, что принц Гарри весной 2018 года возьмёт в жёны Меган Маркл.

