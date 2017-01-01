Принц Уильям пошутил по поводу свадьбы младшего брата с Меган Маркл
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Член монаршей семьи неожиданно дал волю эмоциям
Герцог Кембриджский принц Уильям шутливо прокомментировал будущую свадьбу своего младшего брата, принца Гарри. В ходе официального мероприятия в Хельсинки, Уильям сказал, что вся монаршая семья очень рада за Гарри и Меган Маркл, которые станут мужем и женой в следующем году.
«И для меня лично это радостное событие, потому что он наконец оставит в покое мой холодильник, еду из которого он тягал в течение последних нескольких лет», - остроумно подметил принц Уильям.
Кроме того, он пожелал Гарри и Меган успехов в планировании свадьбы и выразил надежду, что всё пройдёт гладко.
Напомним, 27 ноября появилось официальное сообщение о том, что принц Гарри весной 2018 года возьмёт в жёны Меган Маркл.
Prince William accuses his brother of being a food thief. “Stay out of my fridge” now you’re engaged, he tells Harry #RoyalWedding pic.twitter.com/ik7JfFnLfW— Chris Ship (@chrisshipitv) 29 ноября 2017 г.