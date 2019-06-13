Украинская певица устроила фотосессию в столичном метро

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Даша Астафьева instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева позировала с киевской подземке

Украинская артистка, актриса и модель снялась в новой фотосессии. Для съемки артистка и ее команда выбрали необычную локацию - киевский метрополитен.

Даша Астафьева запечатлена на снимках в нежном платье в горох и с эффектным поясом, который подчеркнул изящные формы артистки.

«Метрополитен днем и метрополитен ночью - два разных человека», - коротко подписала снимки Астафьева в соцсети.

Напомним, что ранее Даша Астафьева сделала неожиданное признание: певица готова отказаться от карьеры ради семьи и детей.



