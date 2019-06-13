Кончита Вурст потрясла сеть новыми снимками



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Кончита Вурст instagram.com/conchitawurst

Эпатажная артистка опубликовала в сети серию новых фото в экстравагантных образах

Австрийская.звезда Кончита Вурст поразила Instagram новыми провокационными снимками.

На одной из фотографий эпатажная артистка предстала в кожаном длинном плаще и сетчатых чулках. Добавить образу эффектности звезда решила с помощью огромного цилиндра на голове, а на ноги надела туфли на высоких каблуках.

Также победительница «Евровидения» предстала в более скромных и мужественных луках. Поклонники пришли в восторг от новых снимков Кончиты и оставили сотни лайков и комментариев.