Кончита Вурст потрясла сеть новыми снимками
Кончита Вурст
instagram.com/conchitawurst
Эпатажная артистка опубликовала в сети серию новых фото в экстравагантных образах
Австрийская.звезда Кончита Вурст поразила Instagram новыми провокационными снимками.
На одной из фотографий эпатажная артистка предстала в кожаном длинном плаще и сетчатых чулках. Добавить образу эффектности звезда решила с помощью огромного цилиндра на голове, а на ноги надела туфли на высоких каблуках.
Также победительница «Евровидения» предстала в более скромных и мужественных луках. Поклонники пришли в восторг от новых снимков Кончиты и оставили сотни лайков и комментариев.
instagram.com/conchitawurst