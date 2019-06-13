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    Шоу-биз

    Кончита Вурст потрясла сеть новыми снимками

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    Кончита Вурст - Кончита Вурст потрясла сеть новыми снимками
    Кончита Вурст
    instagram.com/conchitawurst

    Эпатажная артистка опубликовала в сети серию новых фото в экстравагантных образах

    Австрийская.звезда Кончита Вурст поразила Instagram новыми провокационными снимками.

    На одной из фотографий эпатажная артистка предстала в кожаном длинном плаще и сетчатых чулках. Добавить образу эффектности звезда решила с помощью огромного цилиндра на голове, а на ноги надела туфли на высоких каблуках. 

    Также победительница «Евровидения» предстала в более скромных и мужественных луках. Поклонники пришли в восторг от новых снимков Кончиты и оставили сотни лайков и комментариев.

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    Кончита Вурст потрясла сеть новыми снимками
    Кончита Вурст потрясла сеть новыми снимками
    Кончита Вурст потрясла сеть новыми снимками
    Кончита Вурст потрясла сеть новыми снимками
    Кончита Вурст потрясла сеть новыми снимками
    Кончита Вурст потрясла сеть новыми снимками
    Кончита Вурст потрясла сеть новыми снимками
    instagram.com/conchitawurst

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