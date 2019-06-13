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    Мужской журнал Maxim назвал самую сексуальную женщину мира

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    Мужской журнал Maxim назвал самую сексуальную женщину мира
    instagram.com/oliviaculpo

    Так, рейтинг красоток возглавила известная американская модель, обладательница титула «Мисс Вселенная-2012» Оливия Калпо.

    Об этом сообщила сама девушка на личной странице в Instagram, опубликовав фото с обложки нового номера журнала, которую она украсила.

    «Я мечтала с детства. Я наблюдала за тем, как другие девушки получают это звание и радовалась их успеху», — рассказала Оливия.

    27-летняя Оливия Калпо занимается модельным бизнесом с 18 лет. Девушка успешно выступала на конкурсах красоты: в 2011-м году она выиграла корону «Мисс Род-Айленд», а в 2012-м году получила титул «Мисс США». Через шесть месяцев надела корону главного мирового смотра красавиц «Мисс Вселенная-2012».

    Громкая победа красавицы Оливии Калпо на конкурсе красоты «Мисс Вселенная-2012» стала ее счастливым билетом в мир шоу-бизнеса. После этого модельная карьера американки стремительно пошла вверх, а она успешно начала сотрудничество с популярными брендами и глянцами, в частности, Sports Illustrated, l'Oreal и Kipling. Теперь же круг ее партнеров пополнился мужским журналом Maxim, где она стала главной звездой и возглавила рейтинг самых сексуальных знаменитостей.

    Оливия Калпо украсила июньский выпуск пикантного глянца. Перед камерами модель предстала в прозрачной белой накидке, под которую не надела бюстгальтер. Знаменитая американка дополнила свой образ крошечными бикини, которые добавили облику Оливии еще большей сексуальности.

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    instagram.com/oliviaculpo
    instagram.com/oliviaculpo
    instagram.com/oliviaculpo
    instagram.com/oliviaculpo
    instagram.com/oliviaculpo
    instagram.com/oliviaculpo
    instagram.com/oliviaculpo
    instagram.com/oliviaculpo
    instagram.com/oliviaculpo
    instagram.com/oliviaculpo
    instagram.com/oliviaculpo
    instagram.com/oliviaculpo
    instagram.com/oliviaculpo
    instagram.com/oliviaculpo
    instagram.com/oliviaculpo
    instagram.com/oliviaculpo
    instagram.com/oliviaculpo
    instagram.com/oliviaculpo
    instagram.com/oliviaculpo
    instagram.com/oliviaculpo
    instagram.com/oliviaculpo
    instagram.com/oliviaculpo
    instagram.com/oliviaculpo
    instagram.com/oliviaculpo
    instagram.com/oliviaculpo
    instagram.com/oliviaculpo
    instagram.com/oliviaculpo
    instagram.com/oliviaculpo
    instagram.com/oliviaculpo
    instagram.com/oliviaculpo
    instagram.com/oliviaculpo
    instagram.com/oliviaculpo
    instagram.com/oliviaculpo
    instagram.com/oliviaculpo
    instagram.com/oliviaculpo
    instagram.com/oliviaculpo
    instagram.com/oliviaculpo
    instagram.com/oliviaculpo
    instagram.com/oliviaculpo

    «Я всегда смотрела на Maxim Hot-100 с восторгом. Было много умных и успешных женщин, которые вдохновили меня, поэтому эта обложка так важна для меня. Это все еще не кажется реальным»,– поделилась Оливия Калп.

    Джерело: obozrevatel.com

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