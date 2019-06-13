Дита фон Тиз снялась в соблазнительной фотосессии для глянца



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Дита фон Тиз instagram.com/fashion4addicts_armenia

Сексапильная красотка украсила страницы журнала Narcisse

Модель и королева бурлеска Дита фон Тиз стала героиней нового летнего выпуска журнала Narcisse.

Тема нового номера журнала — Showtime. Над съемкой для журнала работал фотограф Грег Сволс. На коротких тизерах, опубликованных в инстаграме Диты и Narcisse, модель появляется в привычном для себя образе соблазнительной дивы. Чулки, вуаль, драгоценности — образ, в котором мы привыкли видеть королеву бурлеска.

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