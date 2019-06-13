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    Шоу-биз

    У Леси Никитюк, Аллы Костромичевой и Сергея Притулы появились собственные стикеры в Instagram

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    Леся Никитюк и Сергей Притула - У Леси Никитюк, Аллы Костромичевой и Сергея Притулы появились собственные стикеры в Instagram
    Леся Никитюк и Сергей Притула

    Дизайнеры создали крутые гифки для Giphy, Instagram и Snapchat

    Каждая знаменитость мечтает о собственных гифках и стикерах в соцсети. Теперь и у ведущих популярных проектов Нового канала они есть.

    Теперь в сториз поклонников будут зажигательно танцевать Сергей Притула, а Алла Костромичева грациозно поправлять волосы. Стикеры от Нового для Instagram и Snapchat уже доступны.

    Стоит отметить, что за два дня существования стикеры появились в Instagram, Snapchat и Giphу уже 300 000 раз! И это только начало. Ведь гифки будут постоянно обновляться, чтобы сториз фанов были еще интереснее.

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