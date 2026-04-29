Що носить Меланія Трамп? Розбір образів із зустрічей з королівською родиною

glavcom.ua
Юлія Відміцька
Меланія та Дональд Трамп зустрілися з королівською родиною Великої Британії у Білому домі
фото: Reuters

Перша леді надає перевагу окремим брендам у виборі образів на дипломатичні зустрічі

Перша леді США Меланія та Дональд Трамп відвідали зустрічі з королем Великої Британії Чарльзом та його дружиною Каміллою під час їхнього візиту до штатів. На цих заходах перша леді показалася перед камерами в елегантних образах з брендових речей. Про це розповідає «Главком» із посиланням на The Sun.

Меланія Трамп під час зустрічі з королівською родиною у вівторок, 28 квітня одягла елегантний білий костюм від бренду Ralph Lauren. Її образ складався з жакета, який підкреслював її талію та спідниці, нижче колін. Цей образ перша леді доповнила солом’яним капелюхом від Eric Javits та туфлями на підборах від Manolo Blahnik.

Меланія Трамп в капелюсі від Ralph Lauren та на підборах від Manolo Blahnik
фото: Reuters

У понеділок на зустрічі з королівською родиною Меланію Трамп зазнімкували під час розмови з королем Чарльзом. На цих кадрах вона з’явилася у костюмі жовтого кольору від Adam Lippes та підборах від Manolo Blahnik. Образ дружини президента США складався з речей таких брендів як Ralph Lauren та Eric Javits.

Меланія Трамп з’явилася у костюмі жовтого кольору від Adam Lippes під час розмови з королем Чарльзом
фото: AFP

Меланія Трамп часто одягає на зустрічі з королівською родиною образи жовтого кольору. Зокрема, вона часто надає перевагу певним брендам. Наприклад, перша леді не вперше з'являється на публіці у капелюхах від Eric Javits. На інавгурацію свого чоловіка у січні 2025 року вона також обрала капелюшок від цього бренду, який викликав чимало обговорень у мережі.

Меланія Трамп у білому костюмі від Ralph Lauren на зустрічі з британською королівською родиною 28 квітня
фото: AP

Взуття Меланія Трамп також часто обирає саме від дизайнера Маноло Бланік. Цей дизайнер з Іспанії, його бренд став відомим у США завдяки серіалу «Секс у великому місті».

Також повідомлялося, під час державної вечері в Білому домі і перша леді США Меланія Трамп, і королева Великої Британії Камілла обрали образи у рожевих відтінках. Меланія Трамп з’явилася у вишуканій сукні без бретелей із блідо-рожевого шовку від Christian Dior. Образ доповнили білосніжні замшеві рукавички та туфлі на підборах ніжного шовкового відтінку, що підкреслили стриману елегантність стилю.

