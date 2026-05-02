Девід Бекхем отримав від зіркової дружини кумедний подарунок на день народження

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
51-річчя Девіда стало поєднанням глянцевої естетики, гумору та несподіваної простоти
Вікторія Бекхем поділилася добіркою сімейних фото, від романтичних спогадів до кадрів із подорожей та світських подій

Вікторія Бекхем привітала свого чоловіка, відомого футболіста Девіда Бекхема, із 51-річчям. Дизайнерка та колишня учасниця Spice Girls зробила щирий Instagram-пост. Вона поділилася добіркою сімейних фото, від романтичних спогадів до кадрів із подорожей та світських подій. Про це повідомляє «Главком».

Утім, справжній емоційний сплеск святкування виявився не лише у ностальгійних фото, а й у відео, яке Вікторія опублікувала окремо. На ньому Девід отримує свій подарунок – нових курей для родинного господарства.

За словами Вікторії, «кури гарні», а сам іменинник на кадрах – щасливий та захоплений таким сюрпризом. Крім того, Вікторія відмітила що їй до вподоби ковбойський капелюх чоловіка. Цей момент швидко став улюбленим серед підписників, адже показав зовсім інший бік зіркової родини – простий, домашній і дуже людяний.

51-річчя Девіда стало поєднанням глянцевої естетики, гумору та несподіваної простоти.

Раніше видатний британський футболіст, екскапітан національної збірної Англії та гравець Манчестер Юнайтед та благодійник Девід Бекхем нещодавно був удостоєний однієї з найвищих відзнак Сполученого Королівства – лицарського титулу. 

 

