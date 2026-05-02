Девід Бекхем отримав від зіркової дружини кумедний подарунок на день народження

Вікторія Бекхем привітала свого чоловіка, відомого футболіста Девіда Бекхема, із 51-річчям. Дизайнерка та колишня учасниця Spice Girls зробила щирий Instagram-пост. Вона поділилася добіркою сімейних фото, від романтичних спогадів до кадрів із подорожей та світських подій. Про це повідомляє «Главком».

Утім, справжній емоційний сплеск святкування виявився не лише у ностальгійних фото, а й у відео, яке Вікторія опублікувала окремо. На ньому Девід отримує свій подарунок – нових курей для родинного господарства.

Зірка англійського футболу Девід Бекхем 2 травня святкує свій 51-й день народження. Дружина футболіста, дизайнерка та колишня учасниця Spice Girls Вікторія Бекхем зняла свого чоловіка у ковбойському капелюсі, який хвалився своїм подарунком – новими курочками. pic.twitter.com/edjOcIfVND — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 2, 2026

За словами Вікторії, «кури гарні», а сам іменинник на кадрах – щасливий та захоплений таким сюрпризом. Крім того, Вікторія відмітила що їй до вподоби ковбойський капелюх чоловіка. Цей момент швидко став улюбленим серед підписників, адже показав зовсім інший бік зіркової родини – простий, домашній і дуже людяний.

51-річчя Девіда стало поєднанням глянцевої естетики, гумору та несподіваної простоти.

Раніше видатний британський футболіст, екскапітан національної збірної Англії та гравець Манчестер Юнайтед та благодійник Девід Бекхем нещодавно був удостоєний однієї з найвищих відзнак Сполученого Королівства – лицарського титулу.