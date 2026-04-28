Ормузьку протоку можна відкрити без повного розмінування? США зробили несподівану заяву

Ростислав Вонс
Американські військові виявили, що Іран нещодавно встановив в Ормузькій протоці додаткові міни
Повне розмінування Ормузької протоки може зайняти до шести місяців

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що для відновлення транзиту суден через Ормузьку протоку не потрібно знешкоджувати всі встановлені міни. Аби поновити судноплавство достатньо створити безпечний коридор для руху. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

За словами посадовця, організація такого маршруту може відбутися відносно швидко. Він підкреслив, що навіть обмежений прохід дозволить відновити рух танкерів у ключовому енергетичному коридорі.

«Потрібен лише прохід, щоб судна могли заходити та виходити. Думаю, це можна зробити швидко», – каже він.

Як повідомлялося, повне розмінування Ормузької протоки може зайняти до шести місяців. Операція ускладнюється тим, що міни можуть бути розміщені з використанням сучасних технологій, що ускладнює їх виявлення та знешкодження.

Ормузька протока є ключовим маршрутом для транспортування енергоносіїв. Через неї проходить близько 20% світових поставок нафти. Через мінну загрозу судноплавство в регіоні суттєво обмежене, що вже вплинуло на глобальні ціни на нафту та газ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові беруть участь у консультаціях щодо того, як працюватиме Ормузька протока.

Глава держави заявив, що блокування Ормузької протоки створює серйозний стрес для глобальної економіки та нафтового ринку, і провів паралелі з ситуацією навколо Чорноморського коридору. За його словами, питання полягає не лише у розблокуванні маршрутів, а й у забезпеченні їх стабільної роботи, правил і захисту.

До слова, президент США Дональд Трамп заявляв, що американські сили почали процес «очищення» Ормузької протоки.

