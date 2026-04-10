«У вас немає козирів»: Трамп різко звернувся до Ірану

Єгор Голівець
Перед переговорами Трамп поставив під сумнів позиції Ірану
Президент США звинуватив Тегеран у шантажі світу через загрозу перекриття морських шляхів

Президент США Дональд Трамп напередодні переговорів заявив, що Іран не має реальних важелів впливу, окрім тиску на світову спільноту. Про це повідомляє «Главком».

У своїй заяві Трамп різко розкритикував позицію Ірану, наголосивши на слабкості його переговорних позицій. «Іран, схоже, не усвідомлює, що в нього немає жодних реальних козирів, окрім короткострокового шантажу світової спільноти через закриття міжнародних водних шляхів. Єдина причина, чому вони (Іран - ред.) живі сьогодні, – це переговори», – написав він.

Нагадаємо, що Пакистан запропонував провести в Ісламабаді перші прямі переговори між Іраном та США, однак досі офіційних відповідей від американської та іранської сторін про підтримку цієї пропозиції немає. Пакистан запросив представників США та Ірану до Ісламабаду провести перемовини у п'ятницю, 10 квітня.

Як повідомлялося, у ніч з 7 на 8 квітня добігав кінця дедлайн, який президент США Дональд Трамп встановив Ірану, аби Тегеран відкрив Ормузьку протоку та погодився на укладення угоди. Американський лідер погрожував вдарити по іранській цивільній інфраструктурі, якщо країна не виконає умови США. 

Однак Дональд Трамп у своїй соціальній мережі опублікував допис, у якому оголосив про двотижневе перемир'я з Тегераном. Іранське керівництво теж вийшло з заявою та повідомило, що Тегеран погоджується на припинення вогню, а Ормузька протока буде частково відкрита.

Зауважимо, багаторічний союз між Дональдом Трампом та Беньяміном Нетаньягу проходить через серйозне випробування, оскільки пошуки мирної угоди виявили суттєві розбіжності в їхніх довгострокових стратегіях.

 

