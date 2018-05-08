Шальная классика: Скандальные коллажи с персонажами легендарных полотен от Барри Кайта

Трудно сказать, чем был вдохновлён американский иллюстратор, создавший весьма скандальную серию коллажей.

Главной темой работ Барри Кайта стали классические полотна, над которыми он старательно потрудился «преобразив» их так сказать на новый лад, а попросту говоря - в лучших традициях современного мира. Стоит ли говорить о том, что ни в чём неповинная Мона Лиза, пустившись во все тяжкие, томно курит в авто, а Девушка с



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Трудно сказать, чем был вдохновлён американский иллюстратор, создавший весьма скандальную серию коллажей.

Главной темой работ Барри Кайта стали классические полотна, над которыми он старательно потрудился «преобразив» их так сказать на новый лад, а попросту говоря - в лучших традициях современного мира.

Стоит ли говорить о том, что ни в чём неповинная Мона Лиза, пустившись во все тяжкие, томно курит в авто, а Девушка с серёжкой и вовсе выплясывает в клубе на шесте, вот к чему приводит фантазия и специфическое чувство юмора.

Но что поделать, такова жизнь и даже персонажам легендарных картин уже ничто земное и человеческое не чуждо в баснословном XXI веке.

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