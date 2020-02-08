Появились подробности романа Киану Ривза и седовласой подружки



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Как оказалось, влюбленные встречаются уже два года!

Некоторые поклонники были в небольшом шоке, когда в конце прошлого года стало известно о романе всемирно известного актера Киану Ривза и художницы Александры Грант. Однако, как недавно выяснилось, пара начала встречаться вовсе не внезапно, они состоят в романтических отношениях уже более двух лет, просто каким-то чудом им удавалось скрывать отношения от зорких глаз представителей СМИ.

Близкая подруга Александры, актриса Дженнифер Тилли, в своем интервью изданию People рассказала подробности о влюбленных. Она вспомнила момент, который произошел с ней около двух лет назад. В одну из встреч с Александрой та внезапно сообщила, что Киану Ривз - ее парень, однако та была настолько удивлена, что не сразу поверила в эту новость.

Также Дженнифер заметила, что ее удивляет такой внезапный переполох вокруг отношений звезд, ведь Ривз и Грант уже давным-давно появляются вместе на светских мероприятиях, но по какой-то причине раньше никто этого не замечал.