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    Шоу-биз

    Появились подробности романа Киану Ривза и седовласой подружки

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    Появились подробности романа Киану Ривза и седовласой подружки

    Как оказалось, влюбленные встречаются уже два года!

    Некоторые поклонники были в небольшом шоке, когда в конце прошлого года стало известно о романе всемирно известного актера Киану Ривза и художницы Александры Грант. Однако, как недавно выяснилось, пара начала встречаться вовсе не внезапно, они состоят в романтических отношениях уже более двух лет, просто каким-то чудом им удавалось скрывать отношения от зорких глаз представителей СМИ.

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    Появились подробности романа Киану Ривза и седовласой подружки
    Появились подробности романа Киану Ривза и седовласой подружки
    Появились подробности романа Киану Ривза и седовласой подружки
    Появились подробности романа Киану Ривза и седовласой подружки
    Появились подробности романа Киану Ривза и седовласой подружки
    Появились подробности романа Киану Ривза и седовласой подружки
    Появились подробности романа Киану Ривза и седовласой подружки
    Появились подробности романа Киану Ривза и седовласой подружки

    Близкая подруга Александры, актриса Дженнифер Тилли, в своем интервью изданию People рассказала подробности о влюбленных. Она вспомнила момент, который произошел с ней около двух лет назад. В одну из встреч с Александрой та внезапно сообщила, что Киану Ривз - ее парень, однако та была настолько удивлена, что не сразу поверила в эту новость.

    Также Дженнифер заметила, что ее удивляет такой внезапный переполох вокруг отношений звезд, ведь Ривз и Грант уже давным-давно появляются вместе на светских мероприятиях, но по какой-то причине раньше никто этого не замечал.

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