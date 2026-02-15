Поблизу станції «Академік Вернадський» помічено королівського пінгвіна
На відміну від субантарктичних пінгвінів, що живуть біля «Вернадського», королівські не будують гнізда з камінців
Українські полярники з 30-ї антарктичної експедиції зафіксували унікальну подію – зустріч із королівським пінгвіном. Цей вид є рідкісним гостем у районі станції «Академік Вернадський», адже ці птахи вважаються теплолюбними та зазвичай мешкають за тисячі кілометрів від острова Галіндез. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національний антарктичний науковий центр.
Королівські пінгвіни - теплолюбні, й обирають для життя Субантарктичні острови. Найближча від української станції колонія - десь за 2 тис. км.
Проте деякі мандрівники іноді все ж припливають до острова Галіндез, де розташований «Вернадський». Хоча цього разу українські вчені зустріли королівського пінгвіна на одному із сусідніх островів під назвою Бут.
Він відомий тим, що там гніздують одразу три види пінгвінів, що мешкають в тому районі: субантарктичні, антарктичні та Аделі. Саме для обліку їхніх пташенят біологи прибули на острів.
За словами біологині 30-ї експедиції Зої Швидкої, побачити королівського пінгвіна допоміг випадок. Полярники планували висадитися в одному місці, але там заважала льодова ситуація. Тож довелося причалювати до іншої частини острова, де й був цей красень.
«Таким чином ми «перевиконали план» й одночасно побачили чотири види пінгвінів замість трьох», – поділилася Швидка.
У НАНЦ нагадали, що загалом в Антарктиці живе п’ять видів пінгвінів. З них королівські - другі за розміром. Їхній зріст сягає близько метра, а вага - 18 кг.
Вони вважаються найяскравішими через помаранчеве забарвлення на щоках, шиї та дзьобі.
На відміну від субантарктичних пінгвінів, що живуть біля «Вернадського», королівські не будують гнізда з камінців. Вони зносять одне яйце і висиджують його на лапах, прикриваючи шкірою.
Нагадаємо, українські полярники та полярниці до дня закоханих передали валентинку з Антарктиди. Як інформує «Главком», на сторінці Національного антарктичного наукового центру у Facebook науковці опублікували світлину, де вишикувалися у формі серця. Також один із полярників тримав синьо-жовтий прапор.
