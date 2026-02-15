Поблизу станції «Академік Вернадський» помічено королівського пінгвіна

На відміну від субантарктичних пінгвінів, що живуть біля «Вернадського», королівські не будують гнізда з камінців

Українські полярники з 30-ї антарктичної експедиції зафіксували унікальну подію – зустріч із королівським пінгвіном. Цей вид є рідкісним гостем у районі станції «Академік Вернадський», адже ці птахи вважаються теплолюбними та зазвичай мешкають за тисячі кілометрів від острова Галіндез. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національний антарктичний науковий центр.

Королівські пінгвіни - теплолюбні, й обирають для життя Субантарктичні острови. Найближча від української станції колонія - десь за 2 тис. км.

Проте деякі мандрівники іноді все ж припливають до острова Галіндез, де розташований «Вернадський». Хоча цього разу українські вчені зустріли королівського пінгвіна на одному із сусідніх островів під назвою Бут.

фото: Національний антарктичний науковий центр

Він відомий тим, що там гніздують одразу три види пінгвінів, що мешкають в тому районі: субантарктичні, антарктичні та Аделі. Саме для обліку їхніх пташенят біологи прибули на острів.

За словами біологині 30-ї експедиції Зої Швидкої, побачити королівського пінгвіна допоміг випадок. Полярники планували висадитися в одному місці, але там заважала льодова ситуація. Тож довелося причалювати до іншої частини острова, де й був цей красень.

фото: Національний антарктичний науковий центр

«Таким чином ми «перевиконали план» й одночасно побачили чотири види пінгвінів замість трьох», – поділилася Швидка.

У НАНЦ нагадали, що загалом в Антарктиці живе п’ять видів пінгвінів. З них королівські - другі за розміром. Їхній зріст сягає близько метра, а вага - 18 кг.

Вони вважаються найяскравішими через помаранчеве забарвлення на щоках, шиї та дзьобі.

На відміну від субантарктичних пінгвінів, що живуть біля «Вернадського», королівські не будують гнізда з камінців. Вони зносять одне яйце і висиджують його на лапах, прикриваючи шкірою.

