Садик для щенков: забавные снимки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/puppyspring_

Зооиндустрия в Южной Корее расцветает. В этом году ее оценивали в 3,3 миллиарда долларов

В Южной Корее работает настоящий детский сад для щенков Puppy Spring. В него принимают собак старше 12 недель. Об этом говорится на странице организации в Instagram.

Рядом с садиком есть ветеринарная клиника, возможность купить корм и другие товары для собак. В центре, где находятся щенки, с ними играют и делают гимнастику.

Многие жители Южной Кореи работают свыше восьми часов, поэтому такие заведения в стране приобретают все большую популярность. В детском саду собакам гарантируют профессиональный уход.

С щенками занимаются кинологи, воспитатели кормят малышей, моют, стригут. Также в садике животных выводят на прогулки и есть обязательный «тихий час». Даже проводятся праздничные фотосессии.