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    Садик для щенков: забавные снимки

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    Садик для щенков: забавные снимки
    instagram.com/puppyspring_

    Зооиндустрия в Южной Корее расцветает. В этом году ее оценивали в 3,3 миллиарда долларов

    В Южной Корее работает настоящий детский сад для щенков Puppy Spring. В него принимают собак старше 12 недель. Об этом говорится на странице организации в Instagram.

    Рядом с садиком есть ветеринарная клиника, возможность купить корм и другие товары для собак. В центре, где находятся щенки, с ними играют и делают гимнастику.

    Многие жители Южной Кореи работают свыше восьми часов, поэтому такие заведения в стране приобретают все большую популярность. В детском саду собакам гарантируют профессиональный уход. 

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    Садик для щенков: забавные снимки
    Садик для щенков: забавные снимки
    Садик для щенков: забавные снимки
    Садик для щенков: забавные снимки
    Садик для щенков: забавные снимки
    Садик для щенков: забавные снимки
    Садик для щенков: забавные снимки
    Садик для щенков: забавные снимки
    Садик для щенков: забавные снимки
    Садик для щенков: забавные снимки
    Садик для щенков: забавные снимки
    Садик для щенков: забавные снимки
    Садик для щенков: забавные снимки
    Садик для щенков: забавные снимки
    Садик для щенков: забавные снимки
    Садик для щенков: забавные снимки
    Садик для щенков: забавные снимки
    Садик для щенков: забавные снимки
    Садик для щенков: забавные снимки
    Садик для щенков: забавные снимки
    Садик для щенков: забавные снимки

    С щенками занимаются кинологи, воспитатели кормят малышей, моют, стригут. Также в садике животных выводят на прогулки и есть обязательный «тихий час». Даже проводятся праздничные фотосессии.


    фотография детский сад Instagram животные час
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