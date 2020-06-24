Самая красивая женщина в мире восхитила идеальной фигурой в бикини



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Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид

В октябре 2019 года внешность Хадид признали идеальной и назвали самой красивой женщиной в мире

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, снялась в рекламной кампании новой летней коллекции популярного модного бренда Calvin Klein. Снимки появились в ее фан-аккаунтах в Instagram.

На одном из размещенных фото знаменитость позирует на белом фоне, держа руки над головой, в слитном черном купальнике с логотипом Calvin Klein. Изделие оформлено глубоким декольте. 23-летнюю Хадид также запечатлели плавающей в бассейне в топе-бандо на бретелях неоново-зеленого цвета.

В октябре 2019 года внешность Хадид признали идеальной и назвали самой красивой женщиной в мире. Руководитель лондонского центра косметической и пластической хирургии доктор Джулиан Де Сильва соотнес лицо девушки с правилом золотого сечения. Оказалось, что ее пропорции на 94,35 процента близки к совершенству.