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    Самая красивая женщина в мире восхитила идеальной фигурой в бикини

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    Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид - Самая красивая женщина в мире восхитила идеальной фигурой в бикини
    Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид

    В октябре 2019 года внешность Хадид признали идеальной и назвали самой красивой женщиной в мире

    Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, снялась в рекламной кампании новой летней коллекции популярного модного бренда Calvin Klein. Снимки появились в ее фан-аккаунтах в Instagram.

    На одном из размещенных фото знаменитость позирует на белом фоне, держа руки над головой, в слитном черном купальнике с логотипом Calvin Klein. Изделие оформлено глубоким декольте. 23-летнюю Хадид также запечатлели плавающей в бассейне в топе-бандо на бретелях неоново-зеленого цвета.

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    Самая красивая женщина в мире восхитила идеальной фигурой в бикини
    Самая красивая женщина в мире восхитила идеальной фигурой в бикини
    Самая красивая женщина в мире восхитила идеальной фигурой в бикини

    В октябре 2019 года внешность Хадид признали идеальной и назвали самой красивой женщиной в мире. Руководитель лондонского центра косметической и пластической хирургии доктор Джулиан Де Сильва соотнес лицо девушки с правилом золотого сечения. Оказалось, что ее пропорции на 94,35 процента близки к совершенству.

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