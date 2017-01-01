Самые красивые зимние пейзажи Украины
- 25 Листопада, 20:46
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Розсилка
Фото показывают удивительные виды нашей страны в самые холодные месяцы
На следующей неделе начинается зима. В белых одеяниях снега пейзажи нашей страны приобретают дополнительный шарм и очарование. Мы отобрали снимки из самых разных регионов Украины, которые показывают красоту нашего края в самые холодные месяцы года.
Особенно удивляют виды Карпат и крымских гор, которые захватывают дух своей фактурой и контрастными цветами. А укрытые снегом города и сёла – словно сошли со страниц книг сказок.
Джерело: uamodna