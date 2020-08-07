Самые впечатляющие преображения голливудской блондинки Шарлиз Терон



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Сегодня известная актриса Шарлиз Терон празднует юбилей

45-летняя кинозвезда любит радовать поклонников своими модными экспериментами.

Шарлиз Терон, выросшая в обычной семье в южно-африканской провинции Трансвааль, является одной из самых востребованных и признанных звезд Голливуда. За это время из неуверенной в себе модели она превратилась в настоящую икону стиля.

Актриса доказывает, что красивая женщина может позволить себе любые образы. Ей одинаково идет быть блондинкой, брюнеткой, шатенкой или даже рыжей. Шарлиз редко пользуется париками и смело меняет имидж ради ролей. Именно поэтому за короткое время она успевает побывать в разных амплуа. Причем, после съемок Шарлиз не спешит возвращаться в более привычный для поклонников блонд. Она вполне может позволить себе пребывать с новым цветом волос и с разными стрижками по несколько месяцев.

В 16 лет девочка стала пробовать себя в качестве модели. Терон выиграла международный конкурс моделей в итальянском городе Позитано. За последующий год она объездила всю Европу и отправилась покорять Нью-Йорк. Попутно Шарлиз всерьез занималась балетом. Однако из-за травмы в 19 лет ей пришлось отказаться от мечты стать профессиональной балериной.

«Я считала, что это конец света, танцы были моей страстью. Я думала, что мне придется вернуться в Южную Африку и до конца жизни работать в супермаркете», - позже призналась звезда.

Мама Шарлиз, Герда, настояла, чтобы она попыталась сделать карьеру в Голливуде. Первой по-настоящему крупной работой Терон стала роль в фильме «Адвокат дьявола», где она сыграла вместе с такими звездами, как Аль Пачино и Киану Ривз. Фильм имел оглушительный успех, а Шарлиз получила благосклонные отзывы критиков. Позже вместе с Киану она сыграла в драме «Сладкий ноябрь».

Дальше Терон пережила триумф после съемок в картине «Монстр» в 2003 году. За роль серийной убийцы Эйлин Уорнос она удостоена премий «Оскар», «Золотой глобус», Американской Гильдии киноактеров, а также была номинирована на «BAFTA».

В 2005 году звезда снова была номинирована на «Оскар», «BAFTA», «Золотой глобус» и Американской Гильдии киноактеров за роль в фильме «Северная страна». Последним громким успехом Шарлиз стал фильм «Скандал», за роль в котором она тоже стала номинанткой престижных кинопремий.

Ранее «Скотч» сообщал, что в пригороде Берлина семья диких кабанов украла вещи у одного из мужчин, отдыхавшего на пляже.

«Природа наносит ответный удар! Охота на диких кабанов! В желтой сумке - ноутбук мужчины, поэтому он догонял его в костюме Адама. Я потом показала фотографии мужчине, он громко смеялся и уполномочил меня обнародовать их», - пишут пользователи сети.