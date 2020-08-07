  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Самые впечатляющие преображения голливудской блондинки Шарлиз Терон

    • Розсилка
    <p>Сегодня известная актриса Шарлиз Терон празднует юбилей</p> <div></div> - Самые впечатляющие преображения голливудской блондинки Шарлиз Терон

    Сегодня известная актриса Шарлиз Терон празднует юбилей

    45-летняя кинозвезда любит радовать поклонников своими модными экспериментами.

    Шарлиз Терон, выросшая в обычной семье в южно-африканской провинции Трансвааль, является одной из самых востребованных и признанных звезд Голливуда. За это время из неуверенной в себе модели она превратилась в настоящую икону стиля.

    Актриса доказывает, что красивая женщина может позволить себе любые образы. Ей одинаково идет быть блондинкой, брюнеткой, шатенкой или даже рыжей. Шарлиз редко пользуется париками и смело меняет имидж ради ролей. Именно поэтому за короткое время она успевает побывать в разных амплуа. Причем, после съемок Шарлиз не спешит возвращаться в более привычный для поклонников блонд. Она вполне может позволить себе пребывать с новым цветом волос и с разными стрижками по несколько месяцев. 

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    Самые впечатляющие преображения голливудской блондинки Шарлиз Терон
    Самые впечатляющие преображения голливудской блондинки Шарлиз Терон
    Самые впечатляющие преображения голливудской блондинки Шарлиз Терон
    Самые впечатляющие преображения голливудской блондинки Шарлиз Терон
    Самые впечатляющие преображения голливудской блондинки Шарлиз Терон
    Самые впечатляющие преображения голливудской блондинки Шарлиз Терон
    Самые впечатляющие преображения голливудской блондинки Шарлиз Терон
    Самые впечатляющие преображения голливудской блондинки Шарлиз Терон

    В 16 лет девочка стала пробовать себя в качестве модели. Терон выиграла международный конкурс моделей в итальянском городе Позитано. За последующий год она объездила всю Европу и отправилась покорять Нью-Йорк. Попутно Шарлиз всерьез занималась балетом. Однако из-за травмы в 19 лет ей пришлось отказаться от мечты стать профессиональной балериной. 

     «Я считала, что это конец света, танцы были моей страстью. Я думала, что мне придется вернуться в Южную Африку и до конца жизни работать в супермаркете», - позже призналась звезда.

    Мама Шарлиз, Герда, настояла, чтобы она попыталась сделать карьеру в Голливуде. Первой по-настоящему крупной работой Терон стала роль в фильме «Адвокат дьявола», где она сыграла вместе с такими звездами, как Аль Пачино и Киану Ривз. Фильм имел оглушительный успех, а Шарлиз получила благосклонные отзывы критиков. Позже вместе с Киану она сыграла в драме «Сладкий ноябрь».

    Дальше Терон пережила триумф после съемок в картине «Монстр» в 2003 году. За роль серийной убийцы Эйлин Уорнос она удостоена премий «Оскар», «Золотой глобус», Американской Гильдии киноактеров, а также была номинирована на «BAFTA».

    В 2005 году звезда снова была номинирована на «Оскар», «BAFTA», «Золотой глобус» и Американской Гильдии киноактеров за роль в фильме «Северная страна». Последним громким успехом Шарлиз стал фильм «Скандал», за роль в котором она тоже стала номинанткой престижных кинопремий.

    Ранее «Скотч» сообщал, что в пригороде Берлина семья диких кабанов украла вещи у одного из мужчин, отдыхавшего на пляже.

    «Природа наносит ответный удар! Охота на диких кабанов! В желтой сумке - ноутбук мужчины, поэтому он догонял его в костюме Адама. Я потом показала фотографии мужчине, он громко смеялся и уполномочил меня обнародовать их», - пишут пользователи сети.

     Читайте также: Интим возле церкви. На Закарпатье парочка занялась сексом прямо в центре города (видео)
    знаменитости актриса самые сексуальные шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ