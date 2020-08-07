  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Пышногрудая Рита Ора снялась в бикини, но фанаты его не заметили

    • Розсилка
    Певица Рита Ора - Пышногрудая Рита Ора снялась в бикини, но фанаты его не заметили
    Певица Рита Ора
    instagram.com/ritaora/

    Звезда поделилась фото в бикини с отдыха на Ибице

    Популярная британская поп-певица Рита Ора поделилась откровенными фотографиями с отдыха и порадовала фанатов. Серия снимков появилась на ее странице в Instagram.

    Певица сфотографировалась с распущенными волосами в раздельном купальнике бренда Oseree, выполненном из блестящей ткани. Она сфотографировала себя снизу, сидя на камне на фоне деревьев. Из аксессуаров на ней только несколько золотых колье и серьги-кольца.

     «Когда ты понимаешь, что это последний отдых перед релизом хитов!» — написала звезда в описании к посту, набравшему больше 630 тысяч лайков.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Пышногрудая Рита Ора снялась в бикини, но фанаты его не заметили
    Пышногрудая Рита Ора снялась в бикини, но фанаты его не заметили
    Пышногрудая Рита Ора снялась в бикини, но фанаты его не заметили
    instagram.com/ritaora/

    В комментариях к публикации поклонники восхитились ее внешним видом. «Детка, ты шикарна», «Тело моей мечты», «Я тебя очень люблю», «Золотая красотка», «Ты прекрасна», «Вау, Рита, очень красивая», — написали они.

    Ранее «Скотч» сообщал, что в пригороде Берлина семья диких кабанов украла вещи у одного из мужчин, отдыхавшего на пляже.

    «Природа наносит ответный удар! Охота на диких кабанов! В желтой сумке - ноутбук мужчины, поэтому он догонял его в костюме Адама. Я потом показала фотографии мужчине, он громко смеялся и уполномочил меня обнародовать их», - пишут пользователи сети.

     Читайте также: Интим возле церкви. На Закарпатье парочка занялась сексом прямо в центре города (видео)
    знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ