Пышногрудая Рита Ора снялась в бикини, но фанаты его не заметили



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Певица Рита Ора instagram.com/ritaora/

Звезда поделилась фото в бикини с отдыха на Ибице

Популярная британская поп-певица Рита Ора поделилась откровенными фотографиями с отдыха и порадовала фанатов. Серия снимков появилась на ее странице в Instagram.

Певица сфотографировалась с распущенными волосами в раздельном купальнике бренда Oseree, выполненном из блестящей ткани. Она сфотографировала себя снизу, сидя на камне на фоне деревьев. Из аксессуаров на ней только несколько золотых колье и серьги-кольца.

«Когда ты понимаешь, что это последний отдых перед релизом хитов!» — написала звезда в описании к посту, набравшему больше 630 тысяч лайков.

В комментариях к публикации поклонники восхитились ее внешним видом. «Детка, ты шикарна», «Тело моей мечты», «Я тебя очень люблю», «Золотая красотка», «Ты прекрасна», «Вау, Рита, очень красивая», — написали они.

Ранее «Скотч» сообщал, что в пригороде Берлина семья диких кабанов украла вещи у одного из мужчин, отдыхавшего на пляже.

«Природа наносит ответный удар! Охота на диких кабанов! В желтой сумке - ноутбук мужчины, поэтому он догонял его в костюме Адама. Я потом показала фотографии мужчине, он громко смеялся и уполномочил меня обнародовать их», - пишут пользователи сети.