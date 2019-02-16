Самый знаменитый пастух в мире – красивая девушка: милые фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

@palinaax

Девушка из Исландии по имении Полина публикует фото с овцами, которых она и пасет. Ее по праву назвали самым успешным и самым красивым пастухом современности

Полина Аксельсдоттир проживает в настоящей глуши, но это совершенно не препятствует тому, что она набирает популярность в Интернет сети, как самый красивый пастух женского рода.

Девушке 27 лет и живет она в городе Скейдог-Гнупверяхреппур, что расположен в Исландии, а ее фото с овцами привлекли внимание обывателей Instagram-площадки со всего мира.

Полина как-то поделилась соображениями относительно того, каким образом ей удалось стать успешным блогером. Все дело оказалось в идее самого аккаунта. Подобных действительно мало, которые могут похвастаться наличием живых фотографий в объятиях забавных овечек, как совсем еще детенышей, так уже и взрослых особей.

Так что, можно смело утверждать что пастуху из Исландии помогла случайность, сделавшая девушку знаменитой во всем мире. По словам Аксельсдоттир, профиль она создала с целью делиться со своими знакомыми жизнью на ферме, как она проводит время, а также в качестве доказательства того, что быть пастухом – это здорово и интересно.

Спустя четыре года после регистрации количество ее подписчиков перешагнуло барьер в 35 тыс. аккаунтов. При этом на странице у Полины всего 644 публикации.

«Люди, живущие в городах по всему миру, понятия не имеют, на что похожа эта реальность. Для большинства это выглядит экзотикой, но на самом деле – это сложная работа, которую необходимо выполнять изо дня в день».

Семья Полины содержит более 300 овец и несколько коров и лошадей уже в течение шести поколений. Девушка намерена продолжать семейное дело, несмотря на то, что ее родной брат решил занять себя в другой сфере, - он подался в медицину.

А вот Полина уверяет, что жизнь с овцами приносит ей удовлетворение и спокойствие.

Пастух также рассказала, что самый сложный период – это весна, когда начинается время рождения ягнят.

«Мы проводим в сарае по 18 часов и отлучаемся лишь пару раз, чтобы перекусить. Все остальное время мы должны находиться рядом с овцами и их детенышами».





Джерело: joinfo.ua