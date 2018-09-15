Голливудские актеры показали милые фото со щенками



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фотосессия с щенками

Популярные голливудские актеры снялись в милой фотосессии. Снимки сделаны в рамках кинофестиваля в Торонто

Звезды позировали вместе со щенками. Фото опубликовало издание People и Entertainment Weekly.

«Звезды на Международном кинофестивале в Торонто были в восторге от того, чтобы отдохнуть и поиграть с некоторыми очаровательными щенками, предоставленными компанией Finding Them Homes-James Bay Pawsitive Rescue», - пишет издание.

Голливудские актеры вообще обожают собак. К примеру, актер Том Харди неравнодушен вообще ко всем песикам в мире, а не только к своим питомцам. Поэтому Харди не мог пройти мимо истории о коробке с замерзающими щенками. А чтобы животные нашли новый дом, актер прибег к силе соцсетей.

В прошлом году Том Харди рассказал душераздирающую историю о гибели своего пса по имени Вудсток, которого актёр безумно любил. Из его рассказа стало понятно, что звезда Голливуда вообще крайне неравнодушен к собакам. Поэтому не стоит удивляться, что Харди пытается пристроить маленьких членов семьи, которых отдали в приют.

А пожалуй самая избалованная любовью хозяйки собака Голливуда в Аманди Сейфрид. Она настолько одержима своим питомцем, что ее Instagram больше похож на хронику жизни любимого питомца. Финн – австралийская овчарка и главный «человек» в жизни актрисы.

«Я одержима своей собакой, - заявила актриса в одном из интервью еще в 2010 году. – Он стал моим сыном и моим источником света». Финн всегда рядом с Амандой, где бы она ни была.

Джерело: ew.com