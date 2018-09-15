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    Шоу-биз

    Голливудские актеры показали милые фото со щенками

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    Фотосессия с щенками - Голливудские актеры показали милые фото со щенками
    Фотосессия с щенками

    Популярные голливудские актеры снялись в милой фотосессии. Снимки сделаны в рамках кинофестиваля в Торонто

    Звезды позировали вместе со щенками. Фото опубликовало издание People и Entertainment Weekly.

    «Звезды на Международном кинофестивале в Торонто были в восторге от того, чтобы отдохнуть и поиграть с некоторыми очаровательными щенками, предоставленными компанией Finding Them Homes-James Bay Pawsitive Rescue», - пишет издание.

    Голливудские актеры вообще обожают собак. К примеру, актер Том Харди неравнодушен вообще ко всем песикам в мире, а не только к своим питомцам. Поэтому Харди не мог пройти мимо истории о коробке с замерзающими щенками. А чтобы животные нашли новый дом, актер прибег к силе соцсетей.

    В прошлом году Том Харди рассказал душераздирающую историю о гибели своего пса по имени Вудсток, которого актёр безумно любил. Из его рассказа стало понятно, что звезда Голливуда вообще крайне неравнодушен к собакам. Поэтому не стоит удивляться, что Харди пытается пристроить маленьких членов семьи, которых отдали в приют.

    А пожалуй самая избалованная любовью хозяйки собака Голливуда в Аманди Сейфрид. Она настолько одержима своим питомцем, что ее Instagram больше похож на хронику жизни любимого питомца. Финн – австралийская овчарка и главный «человек» в жизни актрисы.

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    Голливудские актеры показали милые фото со щенками
    Голливудские актеры показали милые фото со щенками
    Голливудские актеры показали милые фото со щенками
    Голливудские актеры показали милые фото со щенками
    Голливудские актеры показали милые фото со щенками
    Голливудские актеры показали милые фото со щенками
    Голливудские актеры показали милые фото со щенками
    Голливудские актеры показали милые фото со щенками
    Голливудские актеры показали милые фото со щенками
    Голливудские актеры показали милые фото со щенками
    Голливудские актеры показали милые фото со щенками
    Голливудские актеры показали милые фото со щенками
    Голливудские актеры показали милые фото со щенками
    Голливудские актеры показали милые фото со щенками
    Голливудские актеры показали милые фото со щенками
    Голливудские актеры показали милые фото со щенками
    Голливудские актеры показали милые фото со щенками
    Голливудские актеры показали милые фото со щенками
    Голливудские актеры показали милые фото со щенками
    Голливудские актеры показали милые фото со щенками
    Голливудские актеры показали милые фото со щенками
    Голливудские актеры показали милые фото со щенками
    Голливудские актеры показали милые фото со щенками
    Голливудские актеры показали милые фото со щенками
    Голливудские актеры показали милые фото со щенками
    Голливудские актеры показали милые фото со щенками
    Голливудские актеры показали милые фото со щенками
    Голливудские актеры показали милые фото со щенками
    Голливудские актеры показали милые фото со щенками
    Голливудские актеры показали милые фото со щенками
    Голливудские актеры показали милые фото со щенками
    Голливудские актеры показали милые фото со щенками
    Голливудские актеры показали милые фото со щенками
    Голливудские актеры показали милые фото со щенками
    Голливудские актеры показали милые фото со щенками
    Голливудские актеры показали милые фото со щенками
    Голливудские актеры показали милые фото со щенками
    Голливудские актеры показали милые фото со щенками
    Голливудские актеры показали милые фото со щенками
    Голливудские актеры показали милые фото со щенками
    Голливудские актеры показали милые фото со щенками
    Голливудские актеры показали милые фото со щенками

    «Я одержима своей собакой, - заявила актриса в одном из интервью еще в 2010 году. – Он стал моим сыном и моим источником света». Финн всегда рядом с Амандой, где бы она ни была.

    Джерело: ew.com

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