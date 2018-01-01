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    Шлемы скелетонистов покорили зрителей Олимпиады

    Красочные шлемы скелетонистов стали украшением Олимпийских игр в Пхенчхане
    Спортсмены-скелетонисты из разных стран превратили свои шлемы в настоящие арт-объекты. И соревнуются не только в скорости, но в лучшем дизайне. Скелетон - зимний олимпийский вид спорта, представляющий собой скоростной спуск на санях по ледяной трассе. При этом спортсмен может развивать скорость до 130 км/ч. Именно поэтому и шлем в этом виде спорта
    • Сьогодні, 11:49
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    Красочные шлемы скелетонистов стали украшением Олимпийских игр в Пхенчхане

    Спортсмены-скелетонисты из разных стран превратили свои шлемы в настоящие арт-объекты. И соревнуются не только в скорости, но в лучшем дизайне.

    Скелетон - зимний олимпийский вид спорта, представляющий собой скоростной спуск на санях по ледяной трассе. При этом спортсмен может развивать скорость до 130 км/ч. Именно поэтому и шлем в этом виде спорта очень важен.

    Однако даже на Олимпиаде есть место для творчества. Поэтому помимо спортивной составляющей, в скелетона интересно понаблюдать за шлемами спортсменов.

    Например, олимпийский чемпион из Южной Кореи Юн Сун Бин является фанатом Железного человека, одного из персонажей вселенной комиксов Marvel. Он даже собирает его фигурки. А канадец Баррет Мартино решил нанести на свой шлем белого медведя.

    Еще один канадец Кевин Бойер, который занял семнадцатое место в соревнованиях, выбрал себе канадского бобра. Интересно, что зеленый и золотой - цвета, которыми выполнен рисунок, относятся к футбольной команде из Эдмонтона - родного города спортсмена.

    Джозеф Чеккини, представляющий Италию, решил напугать своих соперников изображением черепа. А вот Аква Сим Фримпонг, представляющий сборную Ганы, катался в шлеме, который отсылает к документальному фильму «Теория кролика». В нем Фримпонг, являясь нелегалом в Голландии, борется за гражданство и место в сборной по легкой атлетике.

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    Шлемы скелетонистов покорили зрителей Олимпиады
    Шлемы скелетонистов покорили зрителей Олимпиады
    Шлемы скелетонистов покорили зрителей Олимпиады
    Шлемы скелетонистов покорили зрителей Олимпиады
    Шлемы скелетонистов покорили зрителей Олимпиады
    Шлемы скелетонистов покорили зрителей Олимпиады
    Шлемы скелетонистов покорили зрителей Олимпиады
    Шлемы скелетонистов покорили зрителей Олимпиады
    Шлемы скелетонистов покорили зрителей Олимпиады
    Шлемы скелетонистов покорили зрителей Олимпиады
    Шлемы скелетонистов покорили зрителей Олимпиады
    Шлемы скелетонистов покорили зрителей Олимпиады
    Шлемы скелетонистов покорили зрителей Олимпиады

    С помощью рисунков на своих шлемах спортсмены общаются между собой и с миром,  зашифровывая в них свое происхождение и любовь к родному городу, а также демонстрируя свой патриотизм.

    Джерело: nv.ua

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