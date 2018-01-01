Шлемы скелетонистов покорили зрителей Олимпиады

Красочные шлемы скелетонистов стали украшением Олимпийских игр в Пхенчхане

Спортсмены-скелетонисты из разных стран превратили свои шлемы в настоящие арт-объекты. И соревнуются не только в скорости, но в лучшем дизайне. Скелетон - зимний олимпийский вид спорта, представляющий собой скоростной спуск на санях по ледяной трассе. При этом спортсмен может развивать скорость до 130 км/ч. Именно поэтому и шлем в этом виде спорта



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Красочные шлемы скелетонистов стали украшением Олимпийских игр в Пхенчхане

Спортсмены-скелетонисты из разных стран превратили свои шлемы в настоящие арт-объекты. И соревнуются не только в скорости, но в лучшем дизайне.

Скелетон - зимний олимпийский вид спорта, представляющий собой скоростной спуск на санях по ледяной трассе. При этом спортсмен может развивать скорость до 130 км/ч. Именно поэтому и шлем в этом виде спорта очень важен.

Однако даже на Олимпиаде есть место для творчества. Поэтому помимо спортивной составляющей, в скелетона интересно понаблюдать за шлемами спортсменов.

Например, олимпийский чемпион из Южной Кореи Юн Сун Бин является фанатом Железного человека, одного из персонажей вселенной комиксов Marvel. Он даже собирает его фигурки. А канадец Баррет Мартино решил нанести на свой шлем белого медведя.

Еще один канадец Кевин Бойер, который занял семнадцатое место в соревнованиях, выбрал себе канадского бобра. Интересно, что зеленый и золотой - цвета, которыми выполнен рисунок, относятся к футбольной команде из Эдмонтона - родного города спортсмена.

Джозеф Чеккини, представляющий Италию, решил напугать своих соперников изображением черепа. А вот Аква Сим Фримпонг, представляющий сборную Ганы, катался в шлеме, который отсылает к документальному фильму «Теория кролика». В нем Фримпонг, являясь нелегалом в Голландии, борется за гражданство и место в сборной по легкой атлетике.

С помощью рисунков на своих шлемах спортсмены общаются между собой и с миром, зашифровывая в них свое происхождение и любовь к родному городу, а также демонстрируя свой патриотизм.

Джерело: nv.ua