Рассматриваем в деталях и составляем wish-list

Неделя моды в Милане официально завершена. Ее последним громким модным показом стала весенне-летняя коллекция бренда Tommy Hilfiger, сообщает «Главком». И пока одни кутюрье презентуют классику в современной обработке - от последних трендов других можно вздрогнуть. Модели в коллекции Gucci вышли на подиум, который превратили в

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Рассматриваем в деталях и составляем wish-list

Неделя моды в Милане официально завершена. Ее последним громким модным показом стала весенне-летняя коллекция бренда Tommy Hilfiger, сообщает «Главком».

И пока одни кутюрье презентуют классику в современной обработке - от последних трендов других можно вздрогнуть.

Модели в коллекции Gucci вышли на подиум, который превратили в операционную. Разумеется, здесь особый подтекст: дизайнер сравнил свою работу с профессией хирурга.

Ещё один бренд показал коллекцию «Назад в будущее». Иконы стиля предстали перед зрителем в образах из 60-х. Центральною роль в показе сыграл наряд, в котором вышла дочь Синди Кроуфорд – 16-летняя Кайя Гербер. Она появилась на подиуме в костюме, который напоминал стиль одежды вдовы президента Джона Кеннеди, Жаклин.

Итальянские дизайнеры воспевали классические каноны женственности. Приталенные силуэты, тонны шуршащих оборок, летящие фактуры – именно такими и вышли коллекции Roberto Cavalli, Etro и Blumarine.

Tod’s продемонстрировали простой, лаконичный и вместе с тем современный стиль. Черные кожаные брюки и косухи – типичные атрибуты стиля гранж – сочетаются с флисовыми олимпийками, намекающими на остромодный горпкор, стиль городских туристов. А право открыть само шоу досталось Джиджи Хадид с щенком французского бульдога.

Заключительные аккорды Недели моды в Милане были не менее эффектными и дерзкими, чем многоцветная и временами пугающая прелюдия. Например, Джорджио Армани вернул любимую стилистику роскошных женщин. Сияющие латы в виде металлизированных жакетов, сумок через плечо, больше похожих на портупею и костюмы-кольчуги, прошитые золотой ниткой – униформа девушек времен #TimesUp.