  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Составлена подборка лучших нарядов Недели моды в Милане

    Рассматриваем в деталях и составляем wish-list
    Неделя моды в Милане официально завершена. Ее последним громким модным показом стала весенне-летняя коллекция бренда Tommy Hilfiger, сообщает «Главком». И пока одни кутюрье презентуют классику в современной обработке - от последних трендов других можно вздрогнуть. Модели в коллекции Gucci вышли на подиум, который превратили в
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 14:45
    • Розсилка
    <span class="caption">Philosophy di Lorenzo Serafini FW18-19</span>
    Philosophy di Lorenzo Serafini FW18-19

    Рассматриваем в деталях и составляем wish-list

    Неделя моды в Милане официально завершена. Ее последним громким модным показом стала весенне-летняя коллекция бренда Tommy Hilfiger, сообщает «Главком».

    И пока одни кутюрье презентуют классику в современной обработке - от последних трендов других можно вздрогнуть.

    Модели в коллекции Gucci вышли на подиум, который превратили в операционную. Разумеется, здесь особый подтекст: дизайнер сравнил свою работу с профессией хирурга.

    Ещё один бренд показал коллекцию «Назад в будущее». Иконы стиля предстали перед зрителем в образах из 60-х. Центральною роль в показе сыграл наряд, в котором вышла дочь Синди Кроуфорд – 16-летняя Кайя Гербер. Она появилась на подиуме в костюме, который напоминал стиль одежды вдовы президента Джона Кеннеди, Жаклин.

    Итальянские дизайнеры воспевали классические каноны женственности. Приталенные силуэты, тонны шуршащих оборок, летящие фактуры – именно такими и вышли коллекции Roberto Cavalli, Etro и Blumarine.

    Tod’s продемонстрировали простой, лаконичный и вместе с тем современный стиль. Черные кожаные брюки и косухи – типичные атрибуты стиля гранж – сочетаются с флисовыми олимпийками, намекающими на остромодный горпкор, стиль городских туристов. А право открыть само шоу досталось Джиджи Хадид с щенком французского бульдога.

    1 з 51
    на весь екран згорнути
    Moschino осень-зима 2018/2019
    Alberta Ferretti осень-зима 2018/2019
    Alberta Ferretti осень-зима 2018/2019
    No.21 осень-зима 2018/2019
    Moschino осень-зима 2018/2019
    No.21 осень-зима 2018/2019
    No.21 осень-зима 2018/2019
    Moschino осень-зима 2018/2019
    Marni осень-зима 2018/19
    Jil Sander осень-зима 2018/19
    Jil Sander осень-зима 2018/19
    Marni осень-зима 2018/19
    Marni осень-зима 2018/19
    Giorgio Armani осень-зима 2018/19
    Giorgio Armani осень-зима 2018/19
    Giorgio Armani осень-зима 2018/19
    Ermanno Scervino
    Antonio Marras осень-зима 2018/19
    Ermanno Scervino FW18-19
    Roberto Cavalli
    Roberto Cavalli
    Составлена подборка лучших нарядов Недели моды в Милане
    Tod’s осень-зима 2018/19
    Roberto Cavalli
    Philosophy di Lorenzo Serafini FW18-19
    Ermanno Scervino
    Etro
    Tommy Hilfiger SS18
    Tommy Hilfiger SS18
    Составлена подборка лучших нарядов Недели моды в Милане
    Blumarine
    Antonio Marras
    Tod’s
    Tod’s
    Philosophy di Lorenzo Serafini FW18-19
    Составлена подборка лучших нарядов Недели моды в Милане
    Sportmax FW18-19
    Etro
    Etro
    Blumarine
    Tod’s
    Antonio Marras
    Tommy Hilfiger SS18
    Tod’s
    Roberto Cavalli
    Sportmax FW18-19
    Missoni FW18-19
    Philosophy di Lorenzo Serafini FW18-19
    Missoni FW18-19
    Sportmax FW18-19

    Заключительные аккорды Недели моды в Милане были не менее эффектными и дерзкими, чем многоцветная и временами пугающая прелюдия. Например, Джорджио Армани вернул любимую стилистику роскошных женщин. Сияющие латы в виде металлизированных жакетов, сумок через плечо, больше похожих на портупею и костюмы-кольчуги, прошитые золотой ниткой – униформа девушек времен #TimesUp. 

    Читайте також
    мода и красота фотография модель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ