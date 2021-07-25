Старший сын Нины Матвиенко пошел в монастырь

Артистка поделилась, как Иван стал монахом

Украинская певица Нина Матвиенко рассказала о своем старшем сыне. Так, Иван стал монахом. Как рассказала артистка каналу «Украина», мужчина давно готовил родителей к тому, что собирается уйти в монастырь. В частности, он ездил с группами и младшим братом в разные монастыри. Родители поддержали потомка и благословили его.

«Когда старший сын что-то решил, то он идет до конца. Но, если бы отец и мать не дали благословение, то он бы не ушел в монастырь. Мы с отцом его благословили. Его вера сильна, и возможно, благодаря его молитвам, все в нас в семье хорошо, все живы-здоровы», — поделилась исполнительница.

Знаменитость добавила, что сейчас Иван участвует в реставрации старинного храма, а она помогает материально: «Мы должны сохранить величие прошлого, чтобы спасти душу».

Ранее «Скотч» сообщал, что 16-летняя дочь Джулии Робертс появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля и вызвала споры.

Пользователи сети принялись обсуждать внешний вид дочери Робертс. Одни пользователи сочли ее наряд старомодным. Другие принялись хвалить образ Хэйзел.