Стилистка разработала коллекцию темнокожих Барби (фото)



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В новую коллекцию вошло десять кукол с разными типами фигур и оттенками кожи, также она включает куклу на инвалидной коляске

Barbie Style совместно со стилисткой Шионой Турини разработали коллекцию темнокожих кукол Барби — она приурочена к Месяцу афро-американской истории, который отмечается ежегодно в феврале в США и Канаде.

Своих кукол в разнообразной кастомизированной одежде Шиона представила в Instagram, где также поделилась своей историей знакомства с Барби.

«В детстве я была помешана на Барби, она была для меня иконой моды. Я помню, как ходила по магазинам в поисках куклы, которая была бы похожа на меня, и возвращалась ни с чем. Первая темнокожая Барби появилась в 1980-м, с афро и в сверкающем красном платье. Теперь она сидит на своем стилизованном троне в окружении подруг, которых создала и нарядила я», — написала Шиона.

Она выразила надежду, что современным детям будет проще ассоциировать себя с куклами Барби, среди которых теперь есть также куклы с фигурой плюс сайз, с протезами, с болезнью витилиго и не только.

Стилистка поблагодарила Barbie Style за возможность воплотить в жизнь ее детскую мечту и стать частью чего-то значимого.

Джерело: boredpanda.com