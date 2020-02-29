  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Стилистка разработала коллекцию темнокожих Барби (фото)

    • Розсилка
    Стилистка разработала коллекцию темнокожих Барби (фото)

    В новую коллекцию вошло десять кукол с разными типами фигур и оттенками кожи, также она включает куклу на инвалидной коляске

    Barbie Style совместно со стилисткой Шионой Турини разработали коллекцию темнокожих кукол Барби — она приурочена к Месяцу афро-американской истории, который отмечается ежегодно в феврале в США и Канаде.

    Своих кукол в разнообразной кастомизированной одежде Шиона представила в Instagram, где также поделилась своей историей знакомства с Барби.

    «В детстве я была помешана на Барби, она была для меня иконой моды. Я помню, как ходила по магазинам в поисках куклы, которая была бы похожа на меня, и возвращалась ни с чем. Первая темнокожая Барби появилась в 1980-м, с афро и в сверкающем красном платье. Теперь она сидит на своем стилизованном троне в окружении подруг, которых создала и нарядила я», — написала Шиона.

    Она выразила надежду, что современным детям будет проще ассоциировать себя с куклами Барби, среди которых теперь есть также куклы с фигурой плюс сайз, с протезами, с болезнью витилиго и не только.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Стилистка разработала коллекцию темнокожих Барби (фото)
    Стилистка разработала коллекцию темнокожих Барби (фото)
    Стилистка разработала коллекцию темнокожих Барби (фото)
    Стилистка разработала коллекцию темнокожих Барби (фото)

    Стилистка поблагодарила Barbie Style за возможность воплотить в жизнь ее детскую мечту и стать частью чего-то значимого.

    Джерело: boredpanda.com

    мода и красота фотография
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ