Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Британський флот супроводив російську субмарину до Ла-Маншу

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Британський флот супроводив російську субмарину до Ла-Маншу
Королівський флот супроводжував російську субмарину до Ла-Маншу
фото з відкритих джерел

Інцидент став черговим у серії випадків активності російського флоту у британських водах

Королівські військово-морські сили заявили, що супроводжували російський підводний човен «Краснодар» з Північного моря через протоку Дувр у Ла-Манш, щоб «захистити» британські води. Про це повідомляє BBC.

Британський танкер супроводжував російський підводний човен «Краснодар», коли той рухався на поверхні з Північного моря через протоку Дувр у Ла-Манш. Королівські ВМС додали, що були готові «перейти до протичовнових операцій», якби «Краснодар» занурився під воду.

Інцидент став черговим у серії випадків активності російського флоту у британських водах. Уряд Британії заявляє, що за останні два роки кількість російських суден, які становлять загрозу британським водам, зросла на 30%. Росія стверджує, що провокує ситуацію Британія.

Російський підводний човен та його буксир «Алтай» відстежувався танкером Королівського флоту Tidesurge, на борту якого був спеціалізований вертоліт Merlin.

Капітан Джеймс Аллен, командир Tidesurge, заявив, що судно забезпечило «демонстрацію присутності й стримування під час нашого переходу з Північного моря до Ла-Маншу».

Військово-морські сили продовжували супроводжувати російський підводний човен та його буксир, доки ті не наблизилися до північного заходу Франції, після чого спостереження передали союзнику по НАТО.

До слова, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що Королівський військово-морський флот виявив російський шпигунський корабель «Янтар» у Ла-Манші, який цього тижня увійшов у води країни. За словами міністра оборони Британії, корабель помітили у Північному морі. За словами міністра оборони Британії, корабель помітили у Північному морі.

Нагадаємо, що Індія фіналізувала багаторічну угоду з Росією про оренду атомної ударної підводної лодки для своїх Військово-морських сил. Сума угоди становить $2 млрд, а термін оренди – 10 років. Обговорення оренди тривало кілька років через розбіжності в ціні, але зараз сторони досягли згоди. У листопаді індійські моряки вже відвідали одну з російських верфей.

Читайте також:

Теги: росія Велика Британія флот

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Твєрі БПЛА влучив у багатоповерхівку
Дрони атакували Твер (фото, відео)
Сьогодні, 06:38
Деру брав участь у зустрічі клубу «Локомотив-Новосибірськ» з учасниками російського вторгнення в Україну
Лікарі діагностували рак у бельгійського волейболіста, який підтримав війну проти України
8 грудня, 18:36
Путін та Трамп під час зустрічі на Алясці 15 серпня
The Hill: Трамп і Путін розраховують на те, що Європа не підтримає Україну
4 грудня, 02:59
Уражено Саратовський НПЗ та місце зберігання БпЛА на аеродромі «Саки» 
Уражено Саратовський НПЗ та місце зберігання БпЛА на аеродромі «Саки» 
28 листопада, 11:45
Президент США Дональд Трамп та президент Китаю Сі Цзіньпін
Чому Сі зателефонував Трампу і заговорив про Україну?
27 листопада, 10:49
Віцепрезидент США опублікував пункти, які мають бути у мирній угоді між Україною та Росією
Віцепрезидент США опублікував пункти, які мають бути у мирній угоді між Україною та Росією
22 листопада, 06:28
Лондон підтримує прагнення президента Трампа покласти край «цій варварській війні»
«Росія може зробити це завтра». Велика Британія про закінчення війни в Україні
20 листопада, 02:16
Супермаркет Сільпо після російської атаки по Харкову
Удар по Харкову, США ведуть переговори з РФ: головне за ніч
19 листопада, 05:46
Трамп: Будь-яка країна, яка веде бізнес із Росією, буде піддана дуже суворим санкціям
Трамп підтримав законопроєкт про санкції проти країн, які торгують із Росією
17 листопада, 05:22

Соціум

Людство вступило в еру найспекотніших років в історії спостережень
Людство вступило в еру найспекотніших років в історії спостережень
Дрони атакували Ярославль: пожежа на одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії
Дрони атакували Ярославль: пожежа на одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії
Британський флот супроводив російську субмарину до Ла-Маншу
Британський флот супроводив російську субмарину до Ла-Маншу
У Хорватії перекинувся човен із мігрантами: загинула людина
У Хорватії перекинувся човен із мігрантами: загинула людина
Вибухи у Смоленську: яскраве сяйво в районі ТЕЦ (відео)
Вибухи у Смоленську: яскраве сяйво в районі ТЕЦ (відео)
Дрони атакували Твер (фото, відео)
Дрони атакували Твер (фото, відео)

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua