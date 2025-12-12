Британський флот супроводив російську субмарину до Ла-Маншу

Інцидент став черговим у серії випадків активності російського флоту у британських водах

Королівські військово-морські сили заявили, що супроводжували російський підводний човен «Краснодар» з Північного моря через протоку Дувр у Ла-Манш, щоб «захистити» британські води. Про це повідомляє BBC.

Британський танкер супроводжував російський підводний човен «Краснодар», коли той рухався на поверхні з Північного моря через протоку Дувр у Ла-Манш. Королівські ВМС додали, що були готові «перейти до протичовнових операцій», якби «Краснодар» занурився під воду.

Інцидент став черговим у серії випадків активності російського флоту у британських водах. Уряд Британії заявляє, що за останні два роки кількість російських суден, які становлять загрозу британським водам, зросла на 30%. Росія стверджує, що провокує ситуацію Британія.

Російський підводний човен та його буксир «Алтай» відстежувався танкером Королівського флоту Tidesurge, на борту якого був спеціалізований вертоліт Merlin.

Капітан Джеймс Аллен, командир Tidesurge, заявив, що судно забезпечило «демонстрацію присутності й стримування під час нашого переходу з Північного моря до Ла-Маншу».

Військово-морські сили продовжували супроводжувати російський підводний човен та його буксир, доки ті не наблизилися до північного заходу Франції, після чого спостереження передали союзнику по НАТО.

До слова, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що Королівський військово-морський флот виявив російський шпигунський корабель «Янтар» у Ла-Манші, який цього тижня увійшов у води країни. За словами міністра оборони Британії, корабель помітили у Північному морі.

