Осадча та Горбунов поділилися ексклюзивними фото до дня народження сина

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Зіркові батьки показали, як ріс їхній син Іван
колаж: glavcom.ua

Зіркове подружжя показало в мережі фото з сімейного архіву 

Старшому сину Івану ведучої Катерини Осадчої та шоумена Юрія Горбунова виповнилося 9 років. Батьки привітали сина зі свято та поділилися на своїх сторінках в Instagram сімейними фото, розповідає «Главком».

«Нашому Івасику сьогодні 9! Ніби вчора народився, а вже 9. Наш хлопчик дорослий, будь щасливим, а все решта вивчимо і зробимо разом! Любимо тебе наш Івасик і завжди поруч», – написала Катерина Осадча та поділилася світлинами з особистого архіву зі старшим сином. Свій допис ведуча доповнила знімками сина з пологового та різних років його життя. Осадча показала, як зростав її син з самого малечку до дев’яти років.

Осадча та Горбунова поділилися спогадами з особистого архіву до дня народження сина
фото: Іnstagram/kosadcha/gorbunovyuriy

Також з 9-річчям сина привітав Юрій Горбунов: «З Днем народження, наш солодкий хлопчик! Наш Івасик! Таткова гордість і надія! 9 років! Ти знаєш, я тебе все життя чекав! І це правда! Безмежно тебе люблю!! Рости здоровий, щасливий,в мирній Україні! Твої тато і мама!»

Юрій Горбунов теж поділився світлинами з Іваном, на деяких фото також можна побачити брата хлопчика, молодшого сина зіркового подружжя Данила.

Нагадаємо, як популярні українські телеведучі Юрій Горбунов та Катерина Осадча поділилися зі своїми підписниками в соцмережах зворушливими сімейними фото на Святвечір. Юрій Горбунов та Катерина Осадча привітали з Різдвом українців та показали свій різвяний стіл.

Також повідомлялося, як ведуча Катерина Осадча розповіла про день народження свого наймолодшого сина Данила. На святкування завітав і його старший брат Ілля, який рідко з'являється в блозі зіркової мами.  21-річний хлопець приїхав з США до України, щоб привітати маленького брата з днем народження. Осадча показала, як її сини проводять спільний час разом.

