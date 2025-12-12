Головна Країна Події в Україні
Мін'юст найняв іспанських юристів для повернення скіфського золота

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Мін’юст найняв іспанських юристів для повернення скіфського золота
Скіфське золото: Україна довіряє повернення міжнародним юристам
Іспанська фірма представлятиме інтереси України у суді щодо 11 об’єктів матеріальної культури

Мін’юст України уклав угоду з іспанською юридичною фірмою «Clifford Chance S.L.P.» на суму 40 тис. євро щодо юридичних послуг у справі повернення скіфського золота, незаконно вивезеного з України. Юристи готуватимуть документи, проводитимуть експертизи та представлятимуть інтереси держави у суді Мадриду. Про це повідомляє  система «Прозорро».

Закупівлю провели без торгів, що закон дозволяє для послуг, пов’язаних із захистом прав та інтересів України. Ініціатива Мінкульту про повернення скіфського золота була підтримана БЕБ та ГУНП, які ведуть кримінальне провадження щодо незаконного переміщення культурних цінностей за кордон.

«Мінкульт у 2024 році попросив вжити претензійно-позовних заходів щодо повернення Україні 11 об’єктів матеріальної культури. Він повідомив, що БЕБ веде кримінальне провадження за статтями про замах на кримінальне правопорушення, привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, контрабанду культурних цінностей, підробку документів і легалізацію злочинно одержаного майна. Його ще в липні 2014 року почало ГУНП в АР Крим та м.Севастополі», – йдеться у повідомленні.

Предметом досудового розслідування є 11 предметів матеріальної культури, що мають художню, історичну та наукову цінність і відносяться до так званого скіфського золота.

Зокрема йдеться про інтервенцію у судові засідання, подання необхідних документів, проведення експертиз для підтвердження автентичності культурних цінностей та представлення позиції держави щодо їх повернення.

«Це матеріальні цінності історичного періоду існування Малої Скіфії, яка знаходилася у межах сучасної території України відповідно до міжнародно визнаних кордонів. Вони перебували в Україні та були незаконно переміщені закордон із приховуванням від митного контролю для подальшої легалізації та реалізації в ЄС. Шевченківський райсуд міста Києва у 2023 році арештував ці золоті предмети, щодо яких визначено місце зберігання Мінкульт», – йдеться у повідомленні.

Тож існують підстави подати цивільний позов у межах кримінальної справи, щоб визнати право власності України на ці культурні цінності та зобов’язати їх повернути державі.

У Мадридському суді №35 розглядається кримінальне провадження №2114/2016 проти українців Василя Аксанюка та Івана Тарнавського за підозрою в незаконному привласненні та відмиванні коштів, пов’язаних із вивезеними з України культурними цінностями (скіфським золотом). Є ризик, що суд ухвалить рішення без урахування позиції України, тож потрібен юридичний радник.

Мін’юст обрав іспанську фірму «Clifford Chance S.L.P.» для представництва інтересів держави: подання документів, участь у судових процедурах, проведення експертиз щодо автентичності цінностей. Ставки юристів – 550 євро/год, експертні послуги оцінки – 12 500 євро, представлення звіту – 2 500 євро.

У минулому епопея довкола повернення колекції «Скіфського золота» вартістю $1,5 млн в Україну тривала майже 10 років. Про це повідомив голова СБУ Василь Малюк.

«Ми повернули додому не просто цінності, які були вивезені з Криму в 2013 році, а частинку своєї історії. Для СБУ, як і загалом для нашої держави, ця справа – символічна. Вона показує, що Україна ніколи не віддає того, що належить їй по Закону. Так само, як українці повернули «Скіфське золото», так само повернемо Крим, Донбас і решту окупованих територій. Ми будемо битися за своїх людей, за свої цінності і за свою історію!» – заявив Малюк.

В Україні перебували 565 старожитностей, які у 2013 році були вивезені з Криму до ЄС для експонування у приватних європейських музеях.

