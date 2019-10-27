Белла Хадид разделась для нового номера Vogue (фото)
Американская модель раз украсила обложку известного журнала Vogue
Белла Хадид стала лицом ноябрьского выпуска австралийской версии глянца. Внутри номера очень горячие фото 23-летней модели.
Белла Хадид, которую недавно признали самой красивой женщиной планеты, анонсировала ноябрьский номер на своей странице в Instagram.
И, если на обложке австралийского Vogue она появилась в опасном образе красивой ковбойки, то внутри номера ее фанатов ожидал сюрприз. Она обнажила перед камерой почти все части своего тела.
На одном из снимков она позирует в пиджаке на голое тело и ковбойской шляпе, а на другом – в сексуальном белье, глянцевом черном плаще и белых ботфортах. Впрочем, все ее образы включали в себя деталь, которая напоминала бы роо ее «дикозападный» образ.
Стилизацией и съемкой занялся фотограф Даниэль Джексон, который для октябрьского номера австралийского Vogue фотографировал Хейли Бибер.
Джерело: 24tv.ua