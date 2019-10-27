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    Фото

    Белла Хадид разделась для нового номера Vogue (фото)

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    Белла Хадид разделась для нового номера Vogue (фото)
    instagram.com/studio_jackson

    Американская модель раз украсила обложку известного журнала Vogue

    Белла Хадид стала лицом ноябрьского выпуска австралийской версии глянца. Внутри номера очень горячие фото 23-летней модели.

    Белла Хадид, которую недавно признали самой красивой женщиной планеты, анонсировала ноябрьский номер на своей странице в Instagram.

    И, если на обложке австралийского Vogue она появилась в опасном образе красивой ковбойки, то внутри номера ее фанатов ожидал сюрприз. Она обнажила перед камерой почти все части своего тела.

    На одном из снимков она позирует в пиджаке на голое тело и ковбойской шляпе, а на другом – в сексуальном белье, глянцевом черном плаще и белых ботфортах. Впрочем, все ее образы включали в себя деталь, которая напоминала бы роо ее «дикозападный» образ.

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    instagram.com/studio_jackson
    instagram.com/studio_jackson
    instagram.com/studio_jackson
    instagram.com/studio_jackson
    instagram.com/studio_jackson
    instagram.com/studio_jackson

    Стилизацией и съемкой занялся фотограф Даниэль Джексон, который для октябрьского номера австралийского Vogue фотографировал Хейли Бибер.

    Джерело: 24tv.ua

    фотограф фотография модель Белла Хадид Instagram
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