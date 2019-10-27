Дочь Потапа похвасталась роскошными формами: пикантные фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/natashka.gorovaya

Девушка красуется у зеркала и показывает интимную часть своего тела

Дочь популярного украинского продюсера Алексея Потапенко, более известного, как Потап показала откровенные фото.

Девушка без стеснений демонстрирует в сети откровенное фото – на одном из них она стоит, вероятно, в коридоре, на другом – не понятно, то ли в ювелирном салоне, то ли выбрала такую «специфическую» рамку для фото.

И на одном, и на другом снимках она показательно выпячивает свой живот, на руке у нее есть татуировка, стоит перед зеркалом прямо в нижнем белье, но лицо прячет за телефоном. Также на ней есть шляпа и рубашка:

«Если я когда-нибудь тебя увижу вновь,

Одному тебе скажу спасибо за любовь,

Никогда не будет

для меня забыто

наше приключение», — подписала девушка фото.

Поклонники осыпают Наталию комплиментами: «очень красивая», «идеальная фигура», «сексуальный животик…», «огонь».

Напомним также, недавно девушка решила показать себя в новом и смелом образе, а также рассказать о важных для себя успехах, развитии в целом и даже комплексах.

Наташа была в полупрозрачном костюме бежевого цвета: тоненьком топе и велосипедках, подчеркивающих ее изящную фигуру.

Наталия в своем посте подчеркнула, что люди, которые обсуждают всех, будут всегда, поэтому надо забыть об этом и сосредоточиться на себе.

Джерело: politeka.net