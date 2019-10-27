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    Фото

    Дочь Потапа похвасталась роскошными формами: пикантные фото

    • Розсилка
    Дочь Потапа похвасталась роскошными формами: пикантные фото
    instagram.com/natashka.gorovaya

    Девушка красуется у зеркала и показывает интимную часть своего тела

    Дочь популярного украинского продюсера Алексея Потапенко, более известного, как Потап показала откровенные фото.

    Девушка без стеснений демонстрирует в сети откровенное фото – на одном из них она стоит, вероятно, в коридоре, на другом – не понятно, то ли в ювелирном салоне, то ли выбрала такую «специфическую» рамку для фото.

    И на одном, и на другом снимках она показательно выпячивает свой живот, на руке у нее есть татуировка, стоит перед зеркалом прямо в нижнем белье, но лицо прячет за телефоном. Также на ней есть шляпа и рубашка:

    «Если я когда-нибудь тебя увижу вновь,
    Одному тебе скажу спасибо за любовь,
    Никогда не будет
    для меня забыто
    наше приключение», — подписала девушка фото.

    Поклонники осыпают Наталию комплиментами: «очень красивая», «идеальная фигура», «сексуальный животик…», «огонь».

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    instagram.com/natashka.gorovaya
    instagram.com/natashka.gorovaya
    instagram.com/natashka.gorovaya
    instagram.com/natashka.gorovaya
    instagram.com/natashka.gorovaya
    instagram.com/natashka.gorovaya
    instagram.com/natashka.gorovaya
    instagram.com/natashka.gorovaya

    Напомним также, недавно девушка решила показать себя в новом и смелом образе, а также рассказать о важных для себя успехах, развитии в целом и даже комплексах.

    Наташа была в полупрозрачном костюме бежевого цвета: тоненьком топе и велосипедках, подчеркивающих ее изящную фигуру.

    Наталия в своем посте подчеркнула, что люди, которые обсуждают всех, будут всегда, поэтому надо забыть об этом и сосредоточиться на себе.

    Джерело: politeka.net

    знаменитости фотография татуировка Потап
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