Сын Шарлиз Терон ходит в школу в платье



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instagram.com/charlizeteronofficial

Появление 7-летнего Джексона на улицах США в вещах из девичьего гардероба все еще вызывает бурную реакцию у обычных прохожих

Шарлиз Терон летом этого года рассказала, что ее приемный сын чувствует себя не в своем теле и она совершенно не против поддержать его в выборе. С того времен Джексон неоднократно появлялся на публике в нарядах для девочек.

Один из выходов со своим ребенком в девичьем наряде голливудская звезда Шарлиз Терон совершила накануне. Вместе с Джексоном актриса была замечена на одном из паркингов в Лос-Анджелесе, провожая его в школу.

На ребенке актрисы были красная футболка-поло, клетчатое платье, похожее на школьную форму, серые кроссовки от Adidas и белый рюкзак. Прическа Джексона также больше напоминала девичью — его длинные «дреды» были собраны в высокий хвост. Шарлиз поцеловала ребенка на прощание и отправилась в школу.

Интересно, что иностранные СМИ уже около трех месяцев называют сына Шарлин Терон дочерью, однако пока Джексон не сменил пол. Дело в том, что и сама актриса говорила о том, что воспитывает двух дочерей. Помимо Джексона, которого она в 2012 году усыновила из ЮАР, у нее есть также дочь Августа, которую она удочерила в 2015 году из США.

«У меня есть две прекрасные дочери, которых я буду оберегать, как любой нормальный родитель. Они родились такими, какие есть, и сами решат, кем хотят быть. Моя обязанность в этом случае — только любить их и следить за тем, чтобы у них все было хорошо».

Джерело: hochu.ua